Champions League: Harry Kane vom FC Bayern erfolgreichster Scorer

Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane ist der beste Scorer der abgelaufenen Champions-League-Saison.

Der FCB-Torjäger kam bis zum Aus des deutschen Rekordmeisters im Halbfinale auf 18 Torbeteiligungen, dabei traf Kane 14 Mal selbst und legte zudem vier Treffer auf. Dahinter folgen Chwitscha Kwarazchelia (17) vom Sieger Paris Saint-Germain sowie Kylian Mbappé von Real Madrid (16).

Mit Michael Olise (13) und Luis Díaz (12) sind zwei weitere Bayern-Profis unter den zehn erfolgreichsten Scorern der Königsklasse.

In der Torjägerstatistik liegt Mbappé wiederum vor Kane, in elf Spielen schoss der Franzose 15 Tore - und damit eins mehr als Kane in 13 Spielen.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison blieb Kane unerreicht. Der 32-Jährige sicherte sich mit 36 Treffern die kicker-Kanone für den besten Torjäger, zum dritten Mal nacheinander. Mit 43 Torbeteiligungen war er zudem der beste Scorer.