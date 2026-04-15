Der Traum vom Titel ist geplatzt - und der FC Barcelona fühlt sich wie schon nach dem Hinspiel betrogen. Präsident Laporta kündigt deshalb den nächsten Einspruch an.

Beim FC Barcelona brodelt es. Und einmal mehr ist der Schiedsrichter im Fokus der Katalanen.

Vereinspräsident Joan Laporta nannte die Schiedsrichterleistung nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League eine "unerträgliche Schande" und kündigte eine erneute Beschwerde an wie bereits nach dem Hinspiel. Die wurde als "unzulässig" abgelehnt. Was Laporta freilich nicht von einem erneuten Einspruch abhält.

"Wir können DAS nicht akzeptieren. Wir haben bereits eine Beschwerde bei der UEFA eingereicht, und ich glaube, wir werden eine weitere einreichen", wird Laporta von Transfer-Experte Fabrizio Romano zitiert. Und weiter: "Was sie uns angetan haben, ist eine Schande, das ist nichts, was wir akzeptieren und einfach weitermachen können."

Hansi Flick wollte keinen Kommentar zum Schiedsrichter abgeben, wie der Barca-Trainer nach dem herzzerreißenden Aus erklärte, es bringe ja doch nichts: "So sind das Leben und der Fußball."