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Real Madrid: "Will noch lange bleiben" - Vinicius Jr. spricht über seine Zukunft
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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Videoclip • 01:33 Min
Zuletzt hatte es Gerüchte über einen Abgang von Vinicius Junior bei Real Madrid gegeben. Jetzt äußert sich der Stürmerstar zu seiner Zukunft.
Stürmerstar Vinicius Junior hat Real Madrid vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League gegen Bayern München die Treue geschworen. "Ich hoffe, dass ich noch lange hier bleiben kann", sagte der brasilianische Fußball-Nationalspieler am Montag. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft bis 2027, zuletzt hatte es Gerüchte über einen möglichen Abschied gegeben.
Er fühle sich bei den Königlichen wohl, beteuerte Vinicius nun, "ich genieße das Vertrauen des Präsidenten. Zum richtigen Zeitpunkt werde ich meinen Vertrag verlängern und noch lange hier weitermachen, denn dies ist der Verein meiner Träume."
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Vinicius: Probleme mit Xabi Alonso
Allerdings war davon unter Trainer Xabi Alonso wenig zu spüren, Vinicius lag mit dem Leverkusener Meistermacher über Kreuz. "Ich fand keinen Draht zu ihm", bekannte er vor dem Hinspiel gegen die Bayern am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) offen, mit Alonso-Nachfolger Álvaro Arbeloa aber pflege er "eine wunderbare Verbindung. Ich hoffe, dass ich weiter mit ihm zusammenarbeiten kann, er hat mir stets Selbstvertrauen geschenkt."
Gegen die Bayern gelte es, "hellwach" zu sein, betonte Vinicius. "Es ist ein kniffliges Spiel, in dem großartige Spieler den Unterschied ausmachen", sagte er und verwies auf seinen Nebenmann Kylian Mbappé. Dass die Münchner womöglich auf Torgarant Harry Kane verzichten müssen, könne eine Rolle spielen, aber: "Ganz gleich, wer spielt: Es wird sehr schwierig werden und wir müssen darauf vorbereitet sein."
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