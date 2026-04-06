Real Madrid: "Will noch lange bleiben" - Vinicius Jr. spricht über seine Zukunft

ran Fußball Osterpause statt Spieltag: Nick Woltemade gönnt sich Auszeit in New York Videoclip • 01:33 Min Link kopieren Teilen

Zuletzt hatte es Gerüchte über einen Abgang von Vinicius Junior bei Real Madrid gegeben. Jetzt äußert sich der Stürmerstar zu seiner Zukunft.

Stürmerstar Vinicius Junior hat Real Madrid vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League gegen Bayern München die Treue geschworen. "Ich hoffe, dass ich noch lange hier bleiben kann", sagte der brasilianische Fußball-Nationalspieler am Montag. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft bis 2027, zuletzt hatte es Gerüchte über einen möglichen Abschied gegeben. Real Madrid verpatzt Bayern-Generalprobe - Lewandowski lässt FC Barcelona gegen Atletico jubeln Er fühle sich bei den Königlichen wohl, beteuerte Vinicius nun, "ich genieße das Vertrauen des Präsidenten. Zum richtigen Zeitpunkt werde ich meinen Vertrag verlängern und noch lange hier weitermachen, denn dies ist der Verein meiner Träume."

Neuste Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -