Der FC Bayern könnten gegen Atalanta Bergamo mit einer ungewohnten Startelf auflaufen.

Neben den gesperrten Joshua Kimmich und Michael Olise werden am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League (ab 21 Uhr im Liveticker) wohl auch Dayot Upanecano und Konrad Laimer in der Startaufstellung des FC Bayern fehlen.

Der Grund: Beide Spieler, die normalerweise zum Stammpersonal der Münchner zählen, wären bei der nächsten Gelben Karte für das Hinspiel im Viertelfinale gesperrt. Dies ließ Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor der Partie durchblicken.

Dass die Bayern die nächste Runde erreichen, steht nach dem 6:1-Auswärtssieg vor einer Woche so gut wie fest.

Gegner wird dann wahrscheinlich Real Madrid sein, die ihr Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City mit 3:0 gewannen. Und dort wollen die Bayern auch mit ihrer Bestbesetzung antreten, zu der Laimer und Upamecano definitiv zählen.

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