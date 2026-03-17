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FC Bayern München: Vincent Kompany verzichtet gegen Atalanta Bergamo wohl auf zwei Stars

Aktualisiert:

von Tobias Wiltschek

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FC Bayern vor Champions-League-Rückspiel: Torwart-Sorgen und Streik

Videoclip • 01:18 Min • Ab 12

Der FC Bayern könnten gegen Atalanta Bergamo mit einer ungewohnten Startelf auflaufen.

Neben den gesperrten Joshua Kimmich und Michael Olise werden am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League (ab 21 Uhr im Liveticker) wohl auch Dayot Upanecano und Konrad Laimer in der Startaufstellung des FC Bayern fehlen.

Der Grund: Beide Spieler, die normalerweise zum Stammpersonal der Münchner zählen, wären bei der nächsten Gelben Karte für das Hinspiel im Viertelfinale gesperrt. Dies ließ Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor der Partie durchblicken.

Dass die Bayern die nächste Runde erreichen, steht nach dem 6:1-Auswärtssieg vor einer Woche so gut wie fest.

Gegner wird dann wahrscheinlich Real Madrid sein, die ihr Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City mit 3:0 gewannen. Und dort wollen die Bayern auch mit ihrer Bestbesetzung antreten, zu der Laimer und Upamecano definitiv zählen.

Auch interessant: Strategie steht: Dieser Notfallplan soll Bayern-Spiel retten

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Vincent Kompany: "Im Moment ist das eine logische Überlegung"

Auch Trainer Vincent Kompany redete nicht lange um den heißen Brei herum und deutete an, dass er höchstwahrscheinlich auf das österreichisch-französische Duo verzichten wird.

"Im Moment ist es schon eine logische Überlegung", gab der Belgier bei der Pressekonferenz vor dem Spiel offen zu. "In dieser Situation hast du nicht so die Wahl. Wer würde das nicht überlegen?"

Upamecano hat bislang in dieser Champions-League-Saison schon zwei Gelbe Karten gesammelt, Laimer sogar schon deren vier. Der Österreicher musste deshalb gegen Union Saint-Gilloise schon einmal pausieren.

FC Bayern: Konrad Laimer hat schon vier Gelbe Karten gesammelt

Die Regularien der Champions League besagen, dass Spieler zunächst nach drei Verwarnungen, die nicht zu einem Platzverweis geführt haben, gesperrt werden und in der Folge jeweils nach zwei weiteren Verwarnungen.

Die Bayern würden im Falle eines Weiterkommens auf den Sieger des Duells zwischen Real Madrid und Manchester City treffen. Die Königlichen hatten das Spiel deutlich mit 3:0 gewonnen.

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