ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Wutrede in Kabine? Vincent Kompany klärt auf Videoclip • 02:42 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern muss in der Champions League bei PSG antreten. ran präsentiert alle Informationen zum Halbfinal-Showdown in der Königsklasse im Ticker.

Am Dienstagabend ist es soweit. Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League (ab 21:00 Uhr im Liveticker). Die wichtigsten Informationen zu dem Aufeinandertreffen der Giganten fasst ran im Liveticker zusammen.

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+++ 26. April, 14:10 Uhr: Schiedsrichter steht fest - Schlechtes Omen für den FCB +++ Der Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München steht fest: Der Schweizer Sandro Schärer darf das Topspiel leiten. Damit können sich Kimmich und Co. in ihrer Muttersprache mit dem Schiedsrichter unterhalten. Schärer gilt als einer der aufstrebendsten Schiedsrichter in Europa. Der 37-Jährige ist seit 2015 international tätig. Unter anderem pfiff er den UEFA-Supercup 2024 zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (2:0) und das Nations-League-Finale 2025, das Portugal im Elfmeterschießen gegen Spanien gewann. In der Königsklasse leitete er in dieser Saison erst drei Partien, unter anderem den 4:0-Heimsieg von PSG gegen Atalanta oder die 2:3-Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen Qarabag Agdam. Zuletzt pfiff Schärer die Bayern in der Champions League bei ihrer 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand in der letzten Saison. Nach einem 2:2 im Rückspiel in Mailand platzte der Traum vom erneuten "Finale dahoam" beim Rekordmeister.

Schiedsrichter Referee Sandro Schaerer (SUI) im Gespraech Diskussion mit Harry Kane FC Bayern Muenchen FCB (09) FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Mailand Internazionale Milano Viertelfinale Hinspiel 08.04.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI-VIDEO FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Mailand Internazionale Milano *** Referee Referee Sandro Schaerer SUI in conversation Discussion with Harry Kane FC Bayern Muenchen FCB 09 FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Milan Internazionale Milano Quarterfinal First leg 08 04 2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Milan Internazionale Milano Bild: Michael Weber

+++ 24. April, 17:30 Uhr: Gute Nachrichten für PSG vor Bayern-Kracher +++ Aufatmen bei Paris Saint-Germain. Vor dem Ligaspiel am Samstag bei SCO Angers - und dementsprechend auch vor dem Königsklassen-Kracher gegen den FC Bayern am kommenden Dienstag - hat sich Außenverteidiger Nuno Mendes wieder fit gemeldet. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool hatte sich der Portugiese verletzt, seitdem hatte er gefehlt. Nach wie vor verletzt ist derweil Landsmann Vitinha. Der Mittelfeldstratege laboriert an einer Entzüdung der rechten Ferse und arbeitet aktuell nur individuell. Dennoch machen sich die Pariser Hoffnungen auf einen Einsatz in der Königsklasse, entwickle sich die Verletzung doch "günstig", wie der Verein mitteilte. Ob er für das Hinspiel gegen die Münchner aber wirklich in Frage kommt, konnte Trainer Luis Enrique zuletzt nicht beantworten.

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