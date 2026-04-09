Conference League - Frühe Traumtore: FSV Mainz stößt Tür zum Halbfinale weit auf

Mit einer Glanzvorstellung und dank zweier Traumtore hat der FSV Mainz 05 die europäische Fußballbühne gestürmt - und träumt mehr denn je vom Endspiel in Leipzig.

Im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League besiegten die teils entfesselt aufspielenden Rheinhessen am Donnerstagabend Racing Straßburg mit 2:0 (2:0) und erarbeiteten sich so eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche in Frankreich.

Kaishu Sano (11.) und Stefan Posch (19.) sorgten mit ihren sehenswerten Treffern für den nächsten erinnerungswürdigen Europacupabend der Mainzer. Unter die letzten acht hatten es die Nullfünfer in einem europäischen Wettbewerb zuvor noch nie geschafft. In der Bundesliga hat sich das Team zuletzt von den gröbsten Abstiegssorgen befreit, inzwischen ist Mainz seit neun Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Im Halbfinale würde der FSV wohl auf Rayo Vallecano treffen, die Spanier setzten sich gegen AEK Athen ähnlich dominant mit 3:0 (2:0) durch.

"Hoffentlich träumen sie, das gehört dazu", hatte Trainer Urs Fischer vor der Partie bei RTL in Richtung seiner Profis gesagt. In erster Linie gehe es jedoch darum, "dass du eine Leistung abrufst", betonte der Schweizer. Nicht mithelfen konnte dabei Jae-sung Lee, der kurzfristig mit einer Zehenverletzung ausfiel, für ihn begann Sota Kawasaki.