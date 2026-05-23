ran Fußball WM-Favorit? Bayern-Fans wagen wilden Hot-Take Videoclip • 01:59 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat das DFB-Pokalfinale 2026 gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend im Berliner Olympiastadion gewonnen. ran zeigt die Stimmen nach dem Spiel.

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 09:35 • Motorsport DTM: Zandvoort, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 30 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 09:35 • Motorsport DTM: Zandvoort, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 30 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 10:20 • Motorsport PSCCD: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 10:20 • Motorsport PSCCD: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 11:00 • Tennis Tennis live: Die French Open im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 11:00 • Tennis Tennis live: Die French Open im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 12:55 • Motorsport DTM: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 12:55 • Motorsport DTM: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 14:45 • Mehr Sport CHIO Aachen: Springreiten Verfügbar auf Joyn 75 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 14:45 • Mehr Sport CHIO Aachen: Springreiten Verfügbar auf Joyn 75 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 14:45 • Handball HBL live: Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 14:45 • Handball HBL live: Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 15:00 • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 15:00 • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 15:05 • Motorsport GT Masters: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 70 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 15:05 • Motorsport GT Masters: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 70 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 16:15 • Basketball BBL Playoffs live: Würzburg-Bonn Verfügbar auf Joyn 105 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 16:15 • Basketball BBL Playoffs live: Würzburg-Bonn Verfügbar auf Joyn 105 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 16:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 3. Spieltag Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 16:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 3. Spieltag Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Uli Hoeneß (Ehrenpräsident des FC Bayern München) über ... ... das Spiel: "Das haben die Mannschaft und der Trainer sehr verdient. Wenn man so eine Saison spielt, wäre es sehr schade gewesen, wenn sie das Spiel nicht gewonnen hätten." ... Harry Kane: "Das ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben. Wenn man so viele Tore schießt, ist man automatisch die eins in Deutschland." ... die Verwendung von Pyrotechnik der Fans: "Wie sich die Zuschauer beider Seiten heute aufgeführt haben, ist eine Unverschämtheit. Meine Frau hat mich angerufen und hat gesagt, sie hat nichts gesehen im Fernsehen. Wenn die Zuschauer meinen, das ist ihre Art zu feiern, bin ich da nicht mehr dabei. Die Politik und der DFB müssen hart durchgreifen, damit so eine Unverschämtheit nicht mehr passiert." ... den anwesenden José Mourinho: "Ich habe ihn nicht gesehen. Aber seine einzige Aufgabe hier muss gewesen sein, den FC Bayern anzuschauen, denn Spieler kriegt er von uns sowieso nicht." ... die Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der WM: "Wenn die Mannschaft gut zusammenwächst, kann die Mannschaft weit kommen - möglicherweise auch ins Endspiel."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München) über ... ... Spiel: "Ich bin einfach stolz und glücklich auf die Jungs. Wir sind so stabil und ruhig geblieben. Wie die Jungs das dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben, war wunderschön. Da fragt man sich immer wieder, wie die das manchmal machen. Wir werden diese Erfahrung jetzt immer weiter mitnehmen, hoffentlich auch in einem weiteren Finale in der Zukunft."

... das Lob, das er als Trainer bekommt: "Ich kenne die Rolle, die man haben kann als Spieler, und die Entscheidungen, die man in so einem Finale treffen kann. Meine Rolle ist die, dass die Spieler wissen, wo die Grenze ist. Dass sie wissen, wie viel Spaß sie haben dürfen und wann sie auch mal über die Schmerzgrenze gehen müssen. Auch wenn einer der Jungs jetzt Weltmeister wird, müssen die nach zwei, drei Tagen schon wieder an die nächste Saison denken."

Jonas Urbig (Torwart FC Bayern München) über ... ... das Spiel: "Wie wir heute über 90 Minuten die Gegner müde gespielt haben, ist besonders. Wir schaffen es immer wieder, auch nach der 60. Minute noch Druck zu machen, das zeichnet uns aus."

... das Verhältnis des Torhüterteams: "Wir haben grade im Tor alle zusammen ein Foto gemacht. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, ich habe vorher noch mit Manu und Sven gesprochen, die haben schon Erfahrung in solchen Spielen, das hat mir sehr geholfen."

... seine Rolle bei der WM: "Ich gehe das mit super viel Vorfreude an. Wir haben ein super Team, es ist wichtig, dass jeder mitzieht, wir haben einen sehr guten Trainer."

Aleksandar Pavlovic (Mittelfeldspieler FC Bayern München) über ... ... den Pokalsieg: "Es ist ein brutales Gefühl und macht unglaublichen Spaß. Wir feiern bis tief in die Nacht noch mit den Fans. Natürlich habe ich davon immer geträumt, und jetzt erlebe ich das jeden Tag, jede Woche und jeden Monat. Es fühlt sich noch viel besser an als in meinen Träumen."

... Vincent Kompany: "Was er uns jeden Tag beibringt, ist unglaublich. Er hat uns zu einer Mannschaft gemacht, das hat man heute wieder gesehen."

- Anzeige -

- Anzeige -

Leon Goretzka (Mittelfeldspieler FC Bayern München) über ... ... seine Verabschiedung bei den Bayern-Fans: "Es ist keine Abschiedsparty, wir feiern den Pokal. Ich wollte jetzt gar nicht, dass es so um mich geht, aber dass dann so etwas von den Fans zurückkommt, ist natürlich überragend. Ich habe jetzt in acht Jahren kein Finale verloren mit den Bayern, dann hab ich zu den Jungs gesagt, ich will jetzt auch nicht damit anfangen." DFB-Pokal: Titel-Hattrick für Kane - Bayern stürmt gegen Stuttgart zum Double

Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern München) über ... ... die Aussagen von Uli Hoeneß über eine mögliche Verlängerung mit ihm: "Ich hab das sehr überraschend wahrgenommen. Ich will meine Arbeit machen. Ich weiß nicht, wo er Zweifel hat, ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat, wir reden häufig miteinander. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und haben das Double geholt, das ist jetzt erstmal das, was zählt."

... Harry Kane: "Bevor er nach München gekommen ist, hat er noch keinen Mannschaftstitel geholt, die sahnt er sich jetzt alle ab. Unsere Offensive ist sehr gut aufgestellt, aber Harry hat nochmal das besondere Etwas."

... den ersten DFB-Pokal-Sieg seit 2020: "Die Mannschaft wollte alle drei Titel, so haben sie auch gespielt die ganze Saison. Ein Pokalfinale kann immer speziell sein, aber wir wussten, dass wir das Spiel gewinnen können, wenn wir abgekühlt bleiben. Diesen Pokal nach sechs Jahren zurück nach München zu holen, war etwas ganz Besonderes."

... den Kakadu: "Den Anstoß gab es letztes Jahr bei der Feier zur deutschen Meisterschaft. Wer dafür verantwortlich war, bleibt unser Geheimnis."

Harry Kane (Stürmer FC Bayern München) über ... ... das Spiel: "Ich habe mich sehr auf dieses Finale gefreut. Ich habe schon viel über das DFB-Pokal-Finale von meinen Mitspielern gehört, die schon länger hier waren. Einen Hattrick in so einem Spiel zu erzielen, ist ein sehr spezieller Moment für mich, auf den ich sehr stolz bin. Es war lange ein enges Spiel, dann haben wir im richtigen Moment die Tore geschossen. Es sind unvergessliche Momente, die ich heute erlebt habe."

... eine mögliche Verlängerung: "Es ist kein Thema, um das wir jetzt reden sollten. Ich fühle mich sehr wohl hier, aber jetzt steht erstmal die WM vor der Tür."

- Anzeige -

- Anzeige -

Joshua Kimmich (Mittelfeldspieler FC Bayern München) über ... ... das Spiel: "Jeder war sehr glücklich, dass wir endlich mal wieder in Berlin waren. Wir selbst wollten unbedingt das Ding gewinnen. Für uns selbst, unsere Familien und den Klub. In der ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser, natürlich waren wir sehr effektiv."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart) über ... ... das Spiel: "Der Frust ist schon da, ich bin enttäuscht. Wir haben das Finale gespielt, um es zu gewinnen. Wir haben 60 Minuten gut gespielt. Der einzige Vorwurf, den wir uns machen können, ist, dass wir aus diesen Balleroberungen zu wenig gemacht haben. Trotzdem ein großes Kompliment an die Mannschaft, weil es echt bitter ist. Wir kommen gut raus aus der Halbzeit, dann kommen Olise und Kane, das ist brutal. Die Jungs haben aber nie aufgegeben und werden die Köpfe auch wieder hochbekommen." ... über den FC Bayern: "Wir werden sie knacken, irgendwann werden wir sie packen." ... den Abgang von Alexander Nübel: "Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn vermissen werde. Er ist ein großartiger Mensch und Torwart, der den VfB in den letzten drei Jahren sehr geprägt hat. Er ist ein ganz feiner Kerl, der bodenständig bleibt. Deswegen werde ich ihn auch vermissen, auch wenn wir uns jetzt dafür entschieden haben." ... Harry Kane: "Ganz hohe Anerkennung für ihn. Das ist brutal, wenn man sieht, wie er in der 90. Minute noch grätscht." Kommentar: Mit dieser Final-Gala schießt sich Kane zum Favorit auf den Ballon d'Or

Deniz Undav (Stürmer VfB Stuttgart) über ... ... das Spiel: "Wir wollten es eklig machen, das haben wir gut geschafft. Aber dann darfst du Harry Kane nicht alleine lassen. Der Mann trifft, wie er will. Du darfst ihn nicht aus den Augen lassen, dann macht er die Dinger eiskalt. Traurig. Trotzdem können wir stolz auf uns sein, das haben die Fans uns auch gesagt. Letztes Jahr Pokal gewonnen, dieses Jahr wieder Pokalfinale, Champions League erreicht. Wir haben eine überragende Saison gespielt und können alle stolz auf uns sein. Es gibt Schlimmeres, als gegen Bayern zu verlieren."

... eine mögliche Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart: "Da muss ich auf das Angebot warten. Mittwochfrüh muss ich los (zur WM, Anm. d. Red), dann werden wir sehen."

- Anzeige -

Fabian Wohlgemuth (Sportvorstand VfB Stuttgart) über ... ... das Spiel: "Wir können mit erhobenen Köpfen den Platz verlassen. In der ersten Halbzeit waren wir noch ebenbürtig. Am Ende war es Harry Kane dreimal, also der gewöhnliche Ablauf."

... eine mögliche Undav-Verlängerung: "Wir haben in den letzten Wochen viel dazu gesagt. Beide Seiten wollen verlängern und wir wollen nichts unterlassen, sodass es klappt. Wir wollen zügig vorankommen - ob das vor der WM klappt, wissen wir allerdings noch nicht."