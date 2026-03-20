Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet den Kader für die nächsten beiden Länderspiele. Mit dabei sind zwei Neulinge vom FC Bayern.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stehen die ersten Länderspiele des WM-Jahres auf dem Programm. Am 27. März geht es in Basel gegen die Schweiz, drei Tage später empfängt das DFB-Team in Stuttgart Ghana.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag am DFB-Campus in Frankfurt sein Aufgebot für die Partien bekanntgegeben. Mit den beiden Bayern-Profis Lennart Karl und Jonas Urbig nominierte er dabei zwei Neulinge.

Auch einige Rückkehrer sind im Kader mit dabei, so kehren Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Kai Havertz (FC Arsenal) und Anton Stach (Leeds United) sowie Antonio Rüdiger (Real Madrid), Deniz Undav und Josha Vagnoman (beide VfB Stuttgart) zurück.