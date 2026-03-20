Englische Nationalmannschaft: Thomas Tuchel nominiert XXL-Kader für WM-Tests

ran Fußball DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

26 Spieler dürfen pro Nation im Sommer mit zur WM fahren, aber Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel setzt ordentlich einen drauf.

Thomas Tuchel hat zu einem letzten großen Schaulaufen vor der Weltmeisterschaft eingeladen und einen XXL-Kader für die Länderspiele der englischen Fußball-Nationalmannschaft nominiert. Der deutsche Teammanager berief 35 Spieler rund um Kapitän Harry Kane von Bayern München für die Spiele gegen Uruguay (27. März) und Japan (31. März). U21: Said El Mala und drei Neue - Kader für EM-Qualifikation gegen Nordirland und Griechenland "Wir laden Spieler ein, die wir noch nicht gesehen haben und die noch nicht so viel gespielt haben, um uns einen besseren Überblick zu verschaffen und den Wettbewerb um Flugtickets in die USA anzukurbeln", sagte der 52-Jährige. Für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada darf Tuchel 26 Spieler nominieren.

Englands Nationalmannschaft: Ohne Trent Alexander-Arnold Für den Ablauf des kommenden Lehrgangs hat sich Tuchel dabei etwas Ungewöhnliches einfallen lassen. "Wir haben beschlossen, zwei Gruppen zu bilden", kündigte er an. Eine erste, verkleinerte Gruppe kommt für das Spiel gegen Uruguay zusammen. Anschließend sollen "zehn bis elf Spieler" wieder abreisen. Ein gemischter Block aus dann anreisenden und sich bereits im Training befindlichen Spielern bestreitet das zweite Spiel gegen Japan. In England sorgte bei der bemerkenswerten Nominierung besonders eine Personalie für Aufsehen. Real Madrids Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold zählt nicht zum Aufgebot. Die zuletzt verschmähten Kobbie Mainoo sowie Harry Maguire von Manchester United kehrten derweil zurück. In der Vorrunde der WM (11. Juni bis 19. Juli) trifft Mit-Favorit England in der Gruppe L auf Ghana, Kroatien und Panama. Auch interessant: Neues Gesetz in England: Bis zu fünf Jahre Stadionverbot und Geldstrafen für illegalen Zutritt

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