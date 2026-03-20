ran Fußball Bundesliga 1. FC Köln - Lukas Kwasniok völlig genervt von El-Mala-Fragen: "Pervers" Videoclip • 02:34 Min Link kopieren Teilen

Die britische Regierung hat das Betreten von Stadien ohne gültiges Ticket mit einem neuen Gesetz zur Straftat hochgestuft.

Die britische Regierung verschärft das Vorgehen gegen illegalen Zutritt zu Stadion mit einem neuen Gesetz. Es können ab sofort bis zu fünf Jahre Stadionverbot und Geldstrafen bis zu 1.000 Pfund verhängt werden. Diese Maßnahme ist ein Folge des EM-Finales zwischen England und Italien im Juli 2021 im Wembley-Stadion, bei dem sich tausende Fans unerlaubt Zugang zum Stadion verschafft haben. WM 2026 - DFB-Team in Tiefblau: Adidas präsentiert Auswärtstrikot Das Gesetz soll vor allem gegen das sogenannte "Tailgating", das Phänomen, bei dem sich Fans ohne Eintrittskarte dicht hinter Ticketinhabern durch die Drehkreuze drängen, vorgehen. Zudem wird damit auch das wissentliche Nutzen von gefälschten Eintrittskarten oder Akkreditierungen illegal.

Neues Gesetz vor Carabao-Cup-Finale eingeführt Bislang gab es keine einheitlichen rechtlichen Folgen für das Betreten eines Stadions ohne Eintrittskarte. Fans, die dabei erwischt wurden, sind in der Regel ohne weitere Strafe des Stadions verwiesen worden. Das ändert sich nun kurz vor dem Carabao-Cup-Finale zwischen dem FC Arsenal und Manchester City an diesem Sonntag (ab 17:30 im Liveticker). Letztes Jahr wurden im Zusammenhang mit dem Carabao-Cup-Finale 69 Personen festgenommen. Die Londoner Polizei bestätigte damals, dass die meisten davon wegen des Versuchs, ohne Eintrittskarte ins Wembley-Stadion zu gelangen, in Gewahrsam genommen wurden.

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