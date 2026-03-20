Fußball
Neues Gesetz in England: Bis zu fünf Jahre Stadionverbot und Geldstrafen für illegalen Zutritt
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Fußball Bundesliga
1. FC Köln - Lukas Kwasniok völlig genervt von El-Mala-Fragen: "Pervers"
Videoclip • 02:34 Min
Die britische Regierung hat das Betreten von Stadien ohne gültiges Ticket mit einem neuen Gesetz zur Straftat hochgestuft.
Die britische Regierung verschärft das Vorgehen gegen illegalen Zutritt zu Stadion mit einem neuen Gesetz. Es können ab sofort bis zu fünf Jahre Stadionverbot und Geldstrafen bis zu 1.000 Pfund verhängt werden.
Diese Maßnahme ist ein Folge des EM-Finales zwischen England und Italien im Juli 2021 im Wembley-Stadion, bei dem sich tausende Fans unerlaubt Zugang zum Stadion verschafft haben.
Das Gesetz soll vor allem gegen das sogenannte "Tailgating", das Phänomen, bei dem sich Fans ohne Eintrittskarte dicht hinter Ticketinhabern durch die Drehkreuze drängen, vorgehen. Zudem wird damit auch das wissentliche Nutzen von gefälschten Eintrittskarten oder Akkreditierungen illegal.
Neues Gesetz vor Carabao-Cup-Finale eingeführt
Bislang gab es keine einheitlichen rechtlichen Folgen für das Betreten eines Stadions ohne Eintrittskarte. Fans, die dabei erwischt wurden, sind in der Regel ohne weitere Strafe des Stadions verwiesen worden.
Das ändert sich nun kurz vor dem Carabao-Cup-Finale zwischen dem FC Arsenal und Manchester City an diesem Sonntag (ab 17:30 im Liveticker).
Letztes Jahr wurden im Zusammenhang mit dem Carabao-Cup-Finale 69 Personen festgenommen. Die Londoner Polizei bestätigte damals, dass die meisten davon wegen des Versuchs, ohne Eintrittskarte ins Wembley-Stadion zu gelangen, in Gewahrsam genommen wurden.
Fußball-Livestreams:
- Bald verfügbar
Heute, 21:30 Uhr • Fussball
Champions League: FC Bayern - Atalanta Bergamo relive
120 MinBald verfügbar
Heute, 21:30 Uhr • Fussball
Champions League: FC Bayern - Atalanta Bergamo relive
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 21.03. 11:55 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - HSV im Livestream
125 MinBald verfügbar
Samstag, 21.03. 11:55 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - HSV im Livestream
125 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 21.03. 14:00 • Fussball
3. Liga: Mannheim-Aue im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 21.03. 14:00 • Fussball
3. Liga: Mannheim-Aue im Livestream
120 Min
Fußball: Polizei bekommt "nötige Mittel" zur Verfügung
"Wer andere gefährdet, indem er sich gewaltsam Zutritt zu Stadien verschafft, muss mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen", sagte die britische Ministerin für Polizeiwesen, Sarah Jones.
Das neue Gesetz soll der Polizei die "nötigen Mittel" zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass "das Chaos, das wir vor fünf Jahren in Wembley erlebt haben, sich nie wiederholt."
Ein vom englischen Fußballverband (FA) in Auftrag gegebener Bericht kam zu dem Schluss, dass das Chaos beim Euro-Finale zu Todesfällen hätte führen können. Dem Bericht zufolge gelangten etwa 2.000 Personen illegal ins Stadion und es kam zu 17 massiven Durchbrüchen an Behindertenzugängen und Notausgängen.
England, Wales, Schottland und die Republik Irland sind gemeinsame Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft 2028.
Auch interessant: DFB-Team - Angelo Stiller und die Nichtnominierung: Seine Karriere steht im Sommer am Scheideweg
Mehr Fußball
Fußball
WM 2026: Die Trikots aller Mannschaften im Überblick
Champions League
Bayern-Jugend forscht: Deshalb klappt es unter Kompany
DAZN oder Sky -wer zeigt den BVB?
Borussia Dortmund vs. Hamburger SV: Bundesliga im TV, Livestream und im Ticker
Sky oder DAZN -wer zeigt das Spiel?
Bayern München vs. Union Berlin live: Bundesliga im TV, Livestream & Ticker
Fußball
Three Lions: Tuchel nominiert XXL-Kader für WM-Tests
FC Liverpool beklagt Rassismus gegen Ibrahima Konate