Fußball
Erster FA Cup seit 1972? Anton Stach und Leeds United erreichen Halbfinale
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:09 Min
Nationalspieler Anton Stach ist mit Leeds United dramatisch in das Halbfinale des FA Cup eingezogen. Der Klub des deutschen Teammanagers Daniel Farke verspielte bei West Ham United zunächst eine Zwei-Tore-Führung in der Nachspielzeit, bezwang die Londoner letztlich dennoch mit 4:2 (2:2, 1:0) im Elfmeterschießen und träumt damit vom ersten FA-Cup-Sieg seit 1972.
Stach, aufgrund starker Leistungen beim Tabellen-15. der Premier League jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einer DFB-Nominierung bedacht, musste in der 38. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Beim Stand von 1:0 vergab der 27-Jährige in aussichtsreicher Position, wurde allerdings beim Abschluss grob abgeräumt - ein Elfmeterpfiff blieb aus. Stach konnte nicht weitermachen und humpelte in der Folge vom Feld.
Zuvor hatte der Ex-Düsseldorfer Ao Tanaka (26.) die Führung für Leeds erzielt. Nachdem der für Stach eingewechselte Brenden Aaronson im Strafraum gefoult wurde, erhöhte Dominic Calvert-Lewin (75.) vom Punkt.
Als Leeds wie der sichere Sieger aussah, erzwangen Mateus Fernandes (90.+3) und Axel Disasi (90.+6) die Verlängerung. Ohne weitere Treffer ging es ins Elfmeterschießen, in dem Jarrod Bowen und Pablo an Leeds-Schlussmann Lucas Perri scheiterten.
Leeds United trifft auf den FC Chelsea
Leeds komplettiert damit als vierter Klub das Halbfinale und trifft dort auf den FC Chelsea. Zudem spielt Pep Guardiolas Manchester City gegen den Zweitligisten und Arsenal-Bezwinger FC Southampton. Die Halbfinals finden am 25. und 26. April, das Finale am 16. Mai statt.
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