UEFA Women's Champions League:
FC Bayern vs. FC Barcelona heute live: Das Halbfinal-Hinspiel der Women's Champions League im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran
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Der FC Bayern trifft im Halbfinale der Women's Champions League auf den FC Barcelona. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Die Bayern-Frauen machen wie ihre männlichen Kollegen Jagd auf das Triple. Nach dem 3:2-Sieg gegen Union Berlin stehen die Münchnerinnen vorzeitig als deutscher Meister fest und werden Mitte Mai das DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg bestreiten.
Women's Champions League: FC Bayern vs. FC Barcelona am 25. April ab 18:15 Uhr live und kostenlos im Joyn-Stream
Im Fokus steht aber zunächst mal die Women's Champions League. Nach dem Weiterkommen gegen Manchester United (3:2 und 2:1) kommt es nun zum Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona (25. April, ab 18:15 Uhr live auf Joyn).
Die Katalaninnen konnten die begehrte Trophäe in den Jahren 2021, 2023 und 2024 gewinnen und gehen folgerichtig favorisiert ins Duell mit dem FCB.
Für die Bayern wäre ein Weiterkommen gleichbedeutend mit dem ersten Champions-League-Finaleinzug der Vereinsgeschichte. 2019 und 2021 standen die Münchnerinnen bereits im Halbfinale, nun soll aber der ganz große Coup glücken.
Ganz so schlecht sind die Voraussetzungen nicht, bedenkt man, dass das Team in der Frauen-Bundesliga 64 von 66 möglichen Punkten geholt hat. Doch auch der FC Barcelona dominiert die Liga mit 25 Siegen aus 26 Partien klar und steht bereits als Meister fest.
Ein Halbfinale auf absoluten Top-Niveau dürfte also vorprogrammiert sein. Im Finale würde der Sieger aus dem Duell zwischen dem FC Arsenal und Olympique Lyon warten.
ran hat alle Informationen zur Übertragung des Halbfinal-Hinspiels zwischen Bayern und Barca zusammengefasst.
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FC Bayern München vs. FC Barcelona heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel der Frauen statt?
Wettbewerb: Champions League; Halbfinale; Hinspiel
Datum: 25. April 2026
Uhrzeit: 18:15 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
Champions-League-Spiel der Frauen live: Läuft FC Bayern München vs. FC Barcelona heute im Free-TV?
Ja, das Champions-League-Halbfinal-Hinspiel läuft im Free-TV. Das ZDF wird die Partie live und kostenlos übertragen. Die Sendung beginnt um 18 Uhr mit den Vorberichten, ehe ab 18:15 Uhr der Ball rollt.
Die Partie wird auch von DAZN auf dem linearen Sender DAZN1 live gezeigt. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Champions League im Livestream: Kann ich das Match der Bayern-Frauen gegen Barca heute kostenlos sehen?
Ja. Der ZDF-Stream kann kostenlos auf joyn.de abgerufen werden. Zudem wird dieser in der ZDF-Mediathek abrufbereit sein.
Women's Champions League: FC Bayern vs. FC Barcelona am 25. April ab 18:15 Uhr live und kostenlos im Joyn-Stream
Disney+ und DAZN bieten kostenpflichtige Streams an.
FC Bayern vs. FC Barcelona heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Halbfinale der Frauen?
Einen Ticker zu Bayern München vs. FC Barcelona gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
FC Bayern vs. FC Barcelona heute live: Alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Women's Champions League
Begegnung: FC Bayern München vs. FC Barcelona
Datum und Uhrzeit: 25. April 2026; 18:15 Uhr
Trainer: José Barcala (FC Bayern), Pere Romeu (FC Barcelona
Free-TV: ZDF
Pay-TV: DAZN1
Livestream: Joyn, ZDF-Mediathek, Disney+, DAZN
Liveticker: ran.joyn.de
Auch interessant: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern: Champions-League-Halbfinale live im TV, Stream und Ticker und Vincent Kompany: So läuft das Hinspiel für den gesperrten Trainer des FC Bayern
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