ran Fußball Kompany zu Bayern Frauen: "eigentlich sollte die Allianz Arena ausverkauft sein" Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern trifft im Halbfinale der Women's Champions League auf den FC Barcelona. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

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Für die Bayern wäre ein Weiterkommen gleichbedeutend mit dem ersten Champions-League-Finaleinzug der Vereinsgeschichte. 2019 und 2021 standen die Münchnerinnen bereits im Halbfinale, nun soll aber der ganz große Coup glücken. Ganz so schlecht sind die Voraussetzungen nicht, bedenkt man, dass das Team in der Frauen-Bundesliga 64 von 66 möglichen Punkten geholt hat. Doch auch der FC Barcelona dominiert die Liga mit 25 Siegen aus 26 Partien klar und steht bereits als Meister fest. Ein Halbfinale auf absoluten Top-Niveau dürfte also vorprogrammiert sein. Im Finale würde der Sieger aus dem Duell zwischen dem FC Arsenal und Olympique Lyon warten. ran hat alle Informationen zur Übertragung des Halbfinal-Hinspiels zwischen Bayern und Barca zusammengefasst.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Heute, 14:00 Uhr • Fussball 3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 14:00 Uhr • Fussball 3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball Champions League live: FC Bayern - FC Barcelona im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball Champions League live: FC Bayern - FC Barcelona im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel der Frauen statt? Spiel: FC Bayern München vs. FC Barcelona

Wettbewerb: Champions League; Halbfinale; Hinspiel

Datum: 25. April 2026

Uhrzeit: 18:15 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

Champions-League-Spiel der Frauen live: Läuft FC Bayern München vs. FC Barcelona heute im Free-TV? Ja, das Champions-League-Halbfinal-Hinspiel läuft im Free-TV. Das ZDF wird die Partie live und kostenlos übertragen. Die Sendung beginnt um 18 Uhr mit den Vorberichten, ehe ab 18:15 Uhr der Ball rollt. Die Partie wird auch von DAZN auf dem linearen Sender DAZN1 live gezeigt. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

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Champions League im Livestream: Kann ich das Match der Bayern-Frauen gegen Barca heute kostenlos sehen? Ja. Der ZDF-Stream kann kostenlos auf joyn.de abgerufen werden. Zudem wird dieser in der ZDF-Mediathek abrufbereit sein. Women's Champions League: FC Bayern vs. FC Barcelona am 25. April ab 18:15 Uhr live und kostenlos im Joyn-Stream Disney+ und DAZN bieten kostenpflichtige Streams an.

FC Bayern vs. FC Barcelona heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Halbfinale der Frauen? Einen Ticker zu Bayern München vs. FC Barcelona gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

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