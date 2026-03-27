Länderspiel: Schweiz vs. Deutschland heute live - Wer zeigt die DFB-Partie im TV, Stream und Ticker?

Deutschland gastiert im Rahmen eines WM-Testspiels in der Schweiz. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die WM 2026. Ende März stehen für das Team von Julian Nagelsmann zwei wichtige Testspiele in der Schweiz und gegen Ghana an.

Das Match in der Schweiz, das gleichzeitig das erste Länderspiel des Jahres ist, steigt am 27. März (ab 20:45 im Liveticker), ehe am 30. März das zweite Match gegen Ghana wartet.

Nach der zunächst unrunden, dann aber am Ende doch noch souveränen Qualifikation für die WM, gilt es nun mit dem Finetuning zu beginnen.

Die Schweiz und Deutschland sind bislang in 54 Länderspielen aufeinandergetroffen. Davon gewann Deutschland 36 Matches, während je neun Partien mit einem Sieg für die Schweiz oder einem Remis endeten.

Zuletzt trafen die beiden Länder im Rahmen der EM 2024 aufeinander. Das Gruppenspiel endete mit 1:1. Deutschland ist seit vier Spielen gegen die Eidgenossen sieglos.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und der TV-Übertragung zusammen.