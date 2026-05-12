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Real Madrid: Kommt es zur Kabinen-Revolution durch Präsident Florentino Perez?

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

El Clasico: Real Madrid wird zerlegt! Fans finden es "wunderschön"

Videoclip • 01:40 Min

Die Unruhen bei Real Madrid haben Konsequenzen - auch in der Frage der Vereinsführung. Laut übereinstimmenden Medienberichten stellt der spanische Rekordmeister eine seiner ältesten Traditionen infrage.

Bei Real Madrid liegen die Nerven offenbar blank. Nach dem Kabineneklat um Federico Valverde und Aurelien Tchouameni soll nun sogar mit einer eigentlich in Stein gemeißelten Tradition gebrochen werden.

Bei Real ist es Usus, dass der dienstälteste Spieler des Klubs auch Kapitän ist. Medienberichten der "Marca" zufolge soll nun jedoch Präsident Florentino Perez mit dieser Tradition brechen wollen.

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Real Madrid: Wird der Kapitän demnächst gewählt?

Aktuell ist Dani Carvajal Kapitän der Mannschaft. Sportlich spielt der Europameister von 2024 jedoch keine große Rolle mehr bei den Königlichen.

Deshalb überlegt man bei Real offenbar, die Mannschaft den künftigen Spielführer wählen zu lassen. In Deutschland ist es üblich, dass entweder die Mannschaft den Kapitän wählt oder der Trainer ihn bestimmt.

Allerdings fürchten nationale Medien, dass sich dann noch mehr Grüppchen und Lager bei den "Blancos" bilden könnten. Vor allem Kylian Mbappe gilt als potentieller Störfaktor. Bereits bei Paris St. Germain war er Kapitän, bei der Nationalmannschaft Frankreichs ist er es noch immer.

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