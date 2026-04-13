Als Spaß gedacht?
Gravierende Folgen: Fußballprofi droht an Bord eines Flugzeugs mit einer Bombe
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:20 Min
In Argentinien droht ein Zweitligaprofi auf einem Flug wohl mit einer Bombe. Die Folgen sind gravierend.
Unschöne Szenen in Südamerika. Laut übereinstimmenden argentinischen Medienberichten soll ein Profi des Zweitligisten Club Atletico Gimnasia y Esgrima de Jujuy während eines Fluges mit einem Bombenanschlag gedroht haben.
Demnach soll Abwehrspieler Jesus David Emiliano Endrizzi auf einem Flug von San Salvador de Jujuy nach Buenos Aires bereits kurz vor dem Start im Innenraum laut "Bombe" gerufen und die anderen Passagiere damit in Panik versetzt haben.
Die Aktion, die wohl als "Scherz" gemeint war, ereignete sich demnach auf der Reise zu einem Auswärtsspiel.
In den sozialen Medien kursiert aktuell ein Video, welches den Spieler in Handschellen zeigt. Der Verteidiger wird von Sicherheitskräften aus dem Flugzeug gebracht.
Laut einigen Zeugen soll der Sportler sogar gerufen haben: "Es wird alles explodieren", was die Situation demnach weiter verschärfte.
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Endizzi droht Vertragsauflösung
Die Drohung hatte eine umgehende Evakuierung des Flugzeuges zur Folge, welches von Sicherheitskräften untersucht wurde. Zwar bestand keine tatsächliche Bedrohungslage, dennoch zog der Vorfall zahlreiche Verspätungen nach sich, rund 1.000 Passagiere waren betroffen.
Die betroffene Fluggesellschaft "flybondi" veröffentlichte bereits ein Statement und erklärte, man habe entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Zudem werde man rechtliche Schritte prüfen.
Auch der Klub von Verteidiger Endizzi kündigte an, mit den Behörden kooperativ zusammenarbeiten zu wollen. Vereinspräsident Walter Morales erwägt eine Vertragsauflösung des 32-Jährigen.
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