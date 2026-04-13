In Argentinien droht ein Zweitligaprofi auf einem Flug wohl mit einer Bombe. Die Folgen sind gravierend.

Unschöne Szenen in Südamerika. Laut übereinstimmenden argentinischen Medienberichten soll ein Profi des Zweitligisten Club Atletico Gimnasia y Esgrima de Jujuy während eines Fluges mit einem Bombenanschlag gedroht haben.

Demnach soll Abwehrspieler Jesus David Emiliano Endrizzi auf einem Flug von San Salvador de Jujuy nach Buenos Aires bereits kurz vor dem Start im Innenraum laut "Bombe" gerufen und die anderen Passagiere damit in Panik versetzt haben.

Die Aktion, die wohl als "Scherz" gemeint war, ereignete sich demnach auf der Reise zu einem Auswärtsspiel.

In den sozialen Medien kursiert aktuell ein Video, welches den Spieler in Handschellen zeigt. Der Verteidiger wird von Sicherheitskräften aus dem Flugzeug gebracht.

Laut einigen Zeugen soll der Sportler sogar gerufen haben: "Es wird alles explodieren", was die Situation demnach weiter verschärfte.