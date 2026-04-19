Italien: Sohn von Jürgen Klinsmann zieht sich Halswirbelbruch zu

ran Fußball Bundesliga Bayern-Fans nach Meisterschaft getrollt! "Stimmung, wie in Wolfsburg" Videoclip • 02:05 Min Link kopieren Teilen

Sorgen um Jürgen Klinsmanns Sohn: Jonathan Klinsmann hat sich im Serie-B-Spiel seines Klubs Cesena schwer verletzt.

Das italienische Zweitliga-Spiel zwischen Palermo und Cesena (2:0) wurde am Samstag von einer schweren Verletzung von Gäste-Torhüter Jonathan Klinsmann überschattet. Der Sohn des früheren deutschen Bundestrainers Jürgen Klinsmann kollidierte in der Nachspielzeit im Fünfmeterraum sehr heftig mit seinem Gegenspieler Filippo Ranocchia. Trotz Havertz-Tor: FC Arsenal verliert Top-Duell gegen Manchester City Der 29-Jährige, der früher bei Hertha BSC unter Vertrag stand, musste von medizinischem Personal sofort behandelt und anschließend auf einer Trage vom Feld gebracht werden.

Klinsmann: Bruch im Bereich des ersten Halswirbels Klinsmann wurde umgehend in ein Krankenhaus in Palermo gebracht, um eine möglicherweise schwere Kopfverletzung auszuschließen. Nachdem Klinsmann im Krankenhaus in der sizilianischen Hauptstadt eingehend untersucht worden war, gab sein Klub am Sonntag ein Statement zu den genauen Verletzungen des 1,95-Meter-Hünen ab. "Die durchgeführten Tests ergaben einen Bruch im Bereich des ersten Halswirbels", hieß es in der Stellungnahme von Cesena, Klinsmann werde sich "deshalb weiteren Untersuchungen und einer neurochirurgischen Fachberatung unterziehen". Zudem erlitt Klinsmann beim üblen Zusammenstoß mit Ranocchia auch noch eine Platzwunde am Kopf.

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