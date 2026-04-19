Serie B
Italien: Sohn von Jürgen Klinsmann zieht sich Halswirbelbruch zu
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:05 Min
Sorgen um Jürgen Klinsmanns Sohn: Jonathan Klinsmann hat sich im Serie-B-Spiel seines Klubs Cesena schwer verletzt.
Das italienische Zweitliga-Spiel zwischen Palermo und Cesena (2:0) wurde am Samstag von einer schweren Verletzung von Gäste-Torhüter Jonathan Klinsmann überschattet.
Der Sohn des früheren deutschen Bundestrainers Jürgen Klinsmann kollidierte in der Nachspielzeit im Fünfmeterraum sehr heftig mit seinem Gegenspieler Filippo Ranocchia.
Der 29-Jährige, der früher bei Hertha BSC unter Vertrag stand, musste von medizinischem Personal sofort behandelt und anschließend auf einer Trage vom Feld gebracht werden.
Klinsmann: Bruch im Bereich des ersten Halswirbels
Klinsmann wurde umgehend in ein Krankenhaus in Palermo gebracht, um eine möglicherweise schwere Kopfverletzung auszuschließen.
Nachdem Klinsmann im Krankenhaus in der sizilianischen Hauptstadt eingehend untersucht worden war, gab sein Klub am Sonntag ein Statement zu den genauen Verletzungen des 1,95-Meter-Hünen ab.
"Die durchgeführten Tests ergaben einen Bruch im Bereich des ersten Halswirbels", hieß es in der Stellungnahme von Cesena, Klinsmann werde sich "deshalb weiteren Untersuchungen und einer neurochirurgischen Fachberatung unterziehen". Zudem erlitt Klinsmann beim üblen Zusammenstoß mit Ranocchia auch noch eine Platzwunde am Kopf.
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Cesena mit besten Playoff-Chancen
Nachdem Cesena die Diagnose um Klinsmann öffentlich gemacht hatte, postete der Zweitligist auch noch ein Bild des Torhüters in den sozialen Medien. "Auf geht's , Jonathan! Ganz Cesena steht hinter dir", sendete der Klub aufmunternde Worte.
Wann Klinsmann wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist derweil noch nicht abzusehen. Somit muss Cesena, das vom früheren englischen Nationalspieler Ashley Cole trainiert wird, möglicherweise die verbleibenden Spiele der laufenden Saison ohne den Stammtorhüter bestreiten. Nach 35 von 38 Saisonspiele liegt Cesena auf Platz 8 und damit auf Kurs in Richtung Aufstiegs-Playoffs.
Während die ersten beiden Teams der Tabelle direkt aufsteigen, gibt es für die Mannschaften von den Platzen 3 bis 8 die Chance, über die Playoffs in die Serie A aufzusteigen.
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