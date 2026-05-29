Fußball
LaLiga: Atletico Madrid macht verrückte Angebote an Barcelona über "X"
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
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Barca-Stars radeln nachts durch Barcelona - Laporta feiert im Club
Videoclip • 01:52 Min
Atletico Madrid macht nach der Saison mit wirren Social-Media-Posts auf sich aufmerksam. Auf ein angebliches Angebot von Barcelona reagiert der Klub sarkastisch.
Der FC Barcelona soll Interesse an Atletico-Stürmer Julian Alvarez haben. Mehrere Medien berichteten zuletzt, dass es sogar schon ein erstes Angebot gegeben haben soll.
Ein Transfer scheint allerdings mit einer hohen Ablösesumme verbunden zu sein. Der argentinische Weltmeister hat in Madrid noch einen Vertrag bis 2030.
Sein Verein setzte nun einige wirre Posts ab, in denen er Angebote für Spieler aus dem Barcelona-Kader vorlegte.
Konzertkarten und Sonnenblumenkerne für Lamine Yamal?
Wirklich ernst kann das aber nicht genommen werden. Ging es doch um Konzertkarten für Musiker Bad Bunny oder ein "ABC"-Abo im Gegenzug.
So wurde für Mega-Star Lamine Yamal Folgendes geboten:
"HERE WE GO! Wir haben ein Fax an @FCBarcelona_es mit unserem Angebot für den Spielertransfer geschickt: 4 Eintrittskarten für das Bad-Bunny-Konzert von morgen, ein jährliches Abonnement für die ABC und eine Tüte mit Sonnenblumenkernen. Wir warten gespannt auf die Antwort, um den "Ankündigungs-Post" vorzubereiten."
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Für Mittelfeldstar Pedri folgte kurze Zeit später ein ähnlich bizarres Angebot:
"HERE WE GO! Für dieses zweite Angebot hatten wir ein Problem, die Tickets für das Konzert von morgen sind uns ausgegangen, also verbessern wir das vorherige Angebot mit 6 Karten für das Konzert vom Sonntag."
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Das Triple wurde komplettiert von Flügelstürmer Raphinha:
"HERE WE GO! Und um das 3x1 zu vervollständigen, sind wir richtig aufgekratzt und werfen das Häuschen aus dem Fenster: Der Spieler kommt für eine Saison auf Leihbasis, und im Gegenzug lassen wir Tom Ford und Smith ziehen, ohne Kaufoption. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann."
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