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Die wertvollsten Fußballklubs der Welt im Jahr 2026 laut "Forbes" - mehr MLS- als Bundesliga-Teams in den Top 20
Veröffentlicht:von ran.de
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Kimmich über WM-Prämien: "Dem DFB geht es ja wieder besser"
Videoclip • 02:28 Min
Trotz sportlich weniger erfolgreicher Jahre hält sich Real Madrid weiterhin an der Spitze, wenn es um den Wert des Vereins geht. ran zeigt euch, wer es laut "Forbes" in die Top 20 geschafft hat.
Das Fachmagazin "Forbes" hat seine jährliche Auflistung mit den wertvollsten Fußballvereinen der Welt veröffentlicht.
Dabei hat Real Madrid trotz der sportlichen Misserfolge der vergangenen zwei Jahre zum fünften Mal in Folge die Krone auf. In den jüngsten 13 Ausgaben waren die Königlichen zehnmal ganz vorne.
Bayern München und Borussia Dortmund vertreten die Bundesliga in den Top 20. Mit dem VfB Stuttgart rangiert ein weiterer deutscher Klub in den Top 30.
ran zeigt euch, wer es unter die ersten 20 Plätze geschafft und wie sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr verändert hat.
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125 Min
1. Real Madrid
Wert: 8,14 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +41 Prozent
Umsatz: 1,08 Milliarden Euro
Liga: LaLiga
Klubbesitzer: Mitglieder
2. FC Barcelona
Wert: 6,43 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +33 Prozent
Umsatz: 910 Millionen
Liga: LaLiga
Klubbesitzer: Mitglieder
3. Manchester United
Wert: 6,17 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +9 Prozent
Umsatz: 741,23 Millionen Euro
Liga: Premier League
Klubbesitzer: Glazer Family, Jim Ratcliffe
4. FC Liverpool
Wert: 5,31 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +15 Prozent
Umsatz: 780,64 Millionen Euro
Liga: Premier League
Klubbesitzer: John Henry, Tom Werner
5. Paris Saint-Germain
Wert: 4,97 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +26 Prozent
Umsatz: 781,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1
Klubbesitzer: Qatar Sports Investments
6. Bayern München
Wert: 4,88 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +12 Prozent
Umsatz: 803,78 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
Klubbesitzer: Mitglieder
7. Manchester City
Wert: 4,71 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +4 Prozent
Umsatz: 771,22 Millionen Euro
Liga: Premier League
Klubbesitzer: Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan
8. FC Arsenal
Wert: 4,63 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +59 Prozent
Umsatz: 766,93 Millionen Euro
Liga: Premier League
Klubbesitzer: Stanley Kroenke
9. FC Chelsea
Wert: 3,6 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +29 Prozent
Umsatz: 545,85 Millionen Euro
Liga: Premier League
Klubbesitzer: Todd Boehly, Clearlake Capital
10. Tottenham Hotspur
Wert: 2,57 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: -9 Prozent
Umsatz: 628,11 Millionen Euro
Liga: Premier League
Klubbesitzer: Joseph Lewis Family Trust, Daniel Levy
11. Atletico Madrid
Wert: 2,53 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +74 Prozent
Umsatz: 418,17 Millionen Euro
Liga: LaLiga
Klubbesitzer: Apollo Sports Capital, Quantum Pacific, Ares Management
12. Juventus Turin
Wert: 2,06 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +12 Prozent
Umsatz: 392,46 Millionen Euro
Liga: Serie A
Klubbesitzer: Agnelli-Familie
13. Borussia Dortmund
Wert: 1,89 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +7 Prozent
Umsatz: 496,15 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
Klubbesitzer: Mitglieder
14. AC Mailand
Wert: 1,59 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +23 Prozent
Umsatz: 383,04 Millionen Euro
Liga: Serie A
Klubbesitzer: RedBird Capital Partners
15. Inter Mailand
Wert: 1,54 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +57 Prozent
Umsatz: 502,15 Millionen Euro
Liga: Serie A
Klubbesitzer: Oaktree Capital Managment
16. Aston Villa
Wert: 1,2 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +56 Prozent
Umsatz: 419,89 Millionen Euro
Liga: Premier League
Klubbesitzer: Wes Edens, Nassef Sawiris
17. Inter Miami
Wert: 1,16 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +13 Prozent
Umsatz: 171,38 Millionen Euro
Liga: Major League Soccer
Klubbesitzer: Jorge Mas, Jose Mas, David Beckham
18. Los Angeles FC
Wert: 1,13 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +6 Prozent
Umsatz: 143,1 Millionen Euro
Liga: Major League Soccer
Klubbesitzer: Bennett Rosenthal, Brandon Beck, Peter Gruber, Larry Berg
19. Newcastle United
Wert: 1,07 Milliarden Euro
Änderung zum Vorjahr: +14 Prozent
Umsatz: 372,76 Millionen Euro
Liga: Premier League
Klubbesitzer: Saudi Arabia Public Investment Fund
20. Los Angeles Galaxy
Wert: 930 Millionen Euro
Änderung zum Vorjahr: +14 Prozent
Umsatz: 90,83 Millionen Euro
Liga: Major League Soccer
Klubbesitzer: Philip Anschutz
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