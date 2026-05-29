Kimmich über WM-Prämien: "Dem DFB geht es ja wieder besser"

Trotz sportlich weniger erfolgreicher Jahre hält sich Real Madrid weiterhin an der Spitze, wenn es um den Wert des Vereins geht. ran zeigt euch, wer es laut "Forbes" in die Top 20 geschafft hat.

Das Fachmagazin "Forbes" hat seine jährliche Auflistung mit den wertvollsten Fußballvereinen der Welt veröffentlicht.

Dabei hat Real Madrid trotz der sportlichen Misserfolge der vergangenen zwei Jahre zum fünften Mal in Folge die Krone auf. In den jüngsten 13 Ausgaben waren die Königlichen zehnmal ganz vorne.

Bayern München und Borussia Dortmund vertreten die Bundesliga in den Top 20. Mit dem VfB Stuttgart rangiert ein weiterer deutscher Klub in den Top 30.

ran zeigt euch, wer es unter die ersten 20 Plätze geschafft und wie sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr verändert hat.