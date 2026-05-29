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Fußball

Die wertvollsten Fußballklubs der Welt im Jahr 2026 laut "Forbes" - mehr MLS- als Bundesliga-Teams in den Top 20

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

Kimmich über WM-Prämien: "Dem DFB geht es ja wieder besser"

Videoclip • 02:28 Min

Trotz sportlich weniger erfolgreicher Jahre hält sich Real Madrid weiterhin an der Spitze, wenn es um den Wert des Vereins geht. ran zeigt euch, wer es laut "Forbes" in die Top 20 geschafft hat.

Das Fachmagazin "Forbes" hat seine jährliche Auflistung mit den wertvollsten Fußballvereinen der Welt veröffentlicht.

Dabei hat Real Madrid trotz der sportlichen Misserfolge der vergangenen zwei Jahre zum fünften Mal in Folge die Krone auf. In den jüngsten 13 Ausgaben waren die Königlichen zehnmal ganz vorne.

Bayern München und Borussia Dortmund vertreten die Bundesliga in den Top 20. Mit dem VfB Stuttgart rangiert ein weiterer deutscher Klub in den Top 30.

ran zeigt euch, wer es unter die ersten 20 Plätze geschafft und wie sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr verändert hat.

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1. Real Madrid

  • Wert: 8,14 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +41 Prozent

  • Umsatz: 1,08 Milliarden Euro

  • Liga: LaLiga

  • Klubbesitzer: Mitglieder

2. FC Barcelona

  • Wert: 6,43 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +33 Prozent

  • Umsatz: 910 Millionen

  • Liga: LaLiga

  • Klubbesitzer: Mitglieder

Barcelona feiert die spanische Meisterschaft zum zweiten Mal in Folge mit Hansi Flick

Bild: Revierfoto

3. Manchester United

  • Wert: 6,17 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +9 Prozent

  • Umsatz: 741,23 Millionen Euro

  • Liga: Premier League

  • Klubbesitzer: Glazer Family, Jim Ratcliffe

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4. FC Liverpool

  • Wert: 5,31 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +15 Prozent

  • Umsatz: 780,64 Millionen Euro

  • Liga: Premier League

  • Klubbesitzer: John Henry, Tom Werner

5. Paris Saint-Germain

  • Wert: 4,97 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +26 Prozent

  • Umsatz: 781,5 Millionen Euro

  • Liga: Ligue 1

  • Klubbesitzer: Qatar Sports Investments

6. Bayern München

  • Wert: 4,88 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +12 Prozent

  • Umsatz: 803,78 Millionen Euro

  • Liga: Bundesliga

  • Klubbesitzer: Mitglieder

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7. Manchester City

  • Wert: 4,71 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +4 Prozent

  • Umsatz: 771,22 Millionen Euro

  • Liga: Premier League

  • Klubbesitzer: Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan

8. FC Arsenal

  • Wert: 4,63 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +59 Prozent

  • Umsatz: 766,93 Millionen Euro

  • Liga: Premier League

  • Klubbesitzer: Stanley Kroenke

9. FC Chelsea

  • Wert: 3,6 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +29 Prozent

  • Umsatz: 545,85 Millionen Euro

  • Liga: Premier League

  • Klubbesitzer: Todd Boehly, Clearlake Capital

10. Tottenham Hotspur

  • Wert: 2,57 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: -9 Prozent

  • Umsatz: 628,11 Millionen Euro

  • Liga: Premier League

  • Klubbesitzer: Joseph Lewis Family Trust, Daniel Levy

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Bayern-Leihgabe Joao Palhinha im Spiel gegen Leeds United

Bild: Action Plus

11. Atletico Madrid

  • Wert: 2,53 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +74 Prozent

  • Umsatz: 418,17 Millionen Euro

  • Liga: LaLiga

  • Klubbesitzer: Apollo Sports Capital, Quantum Pacific, Ares Management

12. Juventus Turin

  • Wert: 2,06 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +12 Prozent

  • Umsatz: 392,46 Millionen Euro

  • Liga: Serie A

  • Klubbesitzer: Agnelli-Familie

13. Borussia Dortmund

  • Wert: 1,89 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +7 Prozent

  • Umsatz: 496,15 Millionen Euro

  • Liga: Bundesliga

  • Klubbesitzer: Mitglieder

14. AC Mailand

  • Wert: 1,59 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +23 Prozent

  • Umsatz: 383,04 Millionen Euro

  • Liga: Serie A

  • Klubbesitzer: RedBird Capital Partners

15. Inter Mailand

  • Wert: 1,54 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +57 Prozent

  • Umsatz: 502,15 Millionen Euro

  • Liga: Serie A

  • Klubbesitzer: Oaktree Capital Managment

Jubel bei Inter Mailand

Bild: AFP/SID/ANDREAS SOLARO

16. Aston Villa

  • Wert: 1,2 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +56 Prozent

  • Umsatz: 419,89 Millionen Euro

  • Liga: Premier League

  • Klubbesitzer: Wes Edens, Nassef Sawiris

17. Inter Miami

  • Wert: 1,16 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +13 Prozent

  • Umsatz: 171,38 Millionen Euro

  • Liga: Major League Soccer

  • Klubbesitzer: Jorge Mas, Jose Mas, David Beckham

18. Los Angeles FC

  • Wert: 1,13 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +6 Prozent

  • Umsatz: 143,1 Millionen Euro

  • Liga: Major League Soccer

  • Klubbesitzer: Bennett Rosenthal, Brandon Beck, Peter Gruber, Larry Berg

19. Newcastle United

  • Wert: 1,07 Milliarden Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +14 Prozent

  • Umsatz: 372,76 Millionen Euro

  • Liga: Premier League

  • Klubbesitzer: Saudi Arabia Public Investment Fund

20. Los Angeles Galaxy

  • Wert: 930 Millionen Euro

  • Änderung zum Vorjahr: +14 Prozent

  • Umsatz: 90,83 Millionen Euro

  • Liga: Major League Soccer

  • Klubbesitzer: Philip Anschutz

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