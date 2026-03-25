Fußball
Missbrauch von FIFA-Geldern? Weltverband ermittelt
Missbrauch von FIFA-Geldern im kongolesischen Verband? Der Fußball-Weltverband nimmt die Ermittlungen auf.
Der Weltverband FIFA hat über seine Ethikkommission ein offizielles Verfahren gegen drei hochrangige Funktionäre des kongolesischen Fußballverbands FECOFOOT eröffnet. Im Mittelpunkt stehen mutmaßliche finanzielle Verfehlungen im Umgang mit durch die FIFA bereitgestellten Geldern.
Grundlage sind laut einer FIFA-Mitteilung vom Mittwoch Ergebnisse eines Überprüfungsverfahrens. Die dabei gesammelten Informationen und Unterlagen weisen auf mögliche Unregelmäßigkeiten und Unstimmigkeiten bei der Verwendung der Mittel hin.
Missbrauch von FIFA-Geldern?
Die Untersuchungskammer sieht eine ausreichende Grundlage für mögliche Verstöße gegen das FIFA-Ethikreglement und leitete ein formelles Verfahren
Im Raum stehen unter anderem mögliche Verstöße gegen mehrere Artikel des Regelwerks – darunter Veruntreuung und Missbrauch von Geldern, Fälschung und Verfälschung, Interessenkonflikte sowie die Annahme unzulässiger Vorteile.ein. Betroffen sind Präsident Jean-Guy Mayolas, Generalsekretär Wantete Badji sowie Finanzdirektor Raoul Kanda.
Mehr Fußball-News
WM 2026
USA schockt WM-Fans mit neuer Regelung
Fußball
Afrika-Cup-Titel aberkannt: Senegal wehrt sich
Nationalmannschaft
Kroos als Vorbild für Kimmich
Carter rassistisch beleidigt: Mann erhält Bewährungsstrafe
Fußball
DFB-Team in der Schweiz: Trainerlegende bestätigt sein Kommen
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Darum ist am ersten April-Wochenende kein Freitagabendspiel