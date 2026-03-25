Missbrauch von FIFA-Geldern? Weltverband ermittelt

Missbrauch von FIFA-Geldern im kongolesischen Verband? Der Fußball-Weltverband nimmt die Ermittlungen auf.

Der Weltverband FIFA hat über seine Ethikkommission ein offizielles Verfahren gegen drei hochrangige Funktionäre des kongolesischen Fußballverbands FECOFOOT eröffnet. Im Mittelpunkt stehen mutmaßliche finanzielle Verfehlungen im Umgang mit durch die FIFA bereitgestellten Geldern.

Grundlage sind laut einer FIFA-Mitteilung vom Mittwoch Ergebnisse eines Überprüfungsverfahrens. Die dabei gesammelten Informationen und Unterlagen weisen auf mögliche Unregelmäßigkeiten und Unstimmigkeiten bei der Verwendung der Mittel hin.