FC Bayern - Sepp Maier faucht Reporter an: "Sei ruhig!"

Marco Reus trägt in der MLS entscheidend zum Sieg seines Teams bei, Thomas Müller kassiert derweil eine Pleite.

Marco Reus hat den sechsten Saisonsieg seiner Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer (MLS) mit einem Traumpass eingeleitet.

Der Ex-Nationalspieler bediente beim 2:0 (1:0) gegen Seattle Sounders FC mit einem perfekt getimten Zuspiel den Brasilianer Gabriel Pec, der keine Mühe mehr hatte, die Führung zu erzielen (23.). Zum Endstand traf Matheus Nascimento (90.+2).

Galaxy (21 Punkte) rückte mit dem Sieg in der Western Conference näher an Spitzenreiter Vancouver Whitecaps heran.