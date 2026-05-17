Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

MLS

MLS: Marco Reus glänzt mit Traumpass - Thomas Müller kassiert Pleite

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern - Sepp Maier faucht Reporter an: "Sei ruhig!"

Videoclip • 02:46 Min

Marco Reus trägt in der MLS entscheidend zum Sieg seines Teams bei, Thomas Müller kassiert derweil eine Pleite.

Marco Reus hat den sechsten Saisonsieg seiner Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer (MLS) mit einem Traumpass eingeleitet.

Der Ex-Nationalspieler bediente beim 2:0 (1:0) gegen Seattle Sounders FC mit einem perfekt getimten Zuspiel den Brasilianer Gabriel Pec, der keine Mühe mehr hatte, die Führung zu erzielen (23.). Zum Endstand traf Matheus Nascimento (90.+2).

Galaxy (21 Punkte) rückte mit dem Sieg in der Western Conference näher an Spitzenreiter Vancouver Whitecaps heran.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Müller verliert mit Whitecaps

Beim Comeback des zuletzt erkrankten Thomas Müller verloren die Kanadier bei Houston Dynamo 0:1 (0:0). Das Tor des Tages fiel in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, Müller war zuvor ausgewechselt worden.

Die Whitecaps spielten nach der Roten Karte gegen Torwart Yohei Takaoka in Unterzahl.

Vancouver bleibt nach 13 Spielen jedoch an der Spitze, weil Verfolger San José Earthquakes die zweite Niederlage in Serie kassierte. Beim 2:3 gegen den FC Dallas fehlte Timo Werner erneut verletzt.

Mehr Fußball-News