Transfermarkt
Nicolo Tresoldi: Deutscher U21-Torjäger weckt wohl Interesse von internationalen Topklubs
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
RAN FUSSBALL: U21
U21-Highlights: Doppelpack! DFB-Sturmtalent schießt Nordirland ab
Videoclip • 02:56 Min
U21-Torjäger Nicolo Tresoldi ist in Europas Topligen offenbar heiß begehrt. Derzeit kursierende Ablösesummen haben es in sich.
Nicolo Tresoldi gehört derzeit zu den treffsichersten deutschen Stürmern. Für die U21 schnürte er am Freitag beim 3:0 gegen Nordirland einen Doppelpack, nachdem er zuletzt auch für den FC Brügge Tore am Fließband erzielt hatte.
Im Gegensatz zu Bundestrainer Julian Nagelsmann, der den 21-Jährigen noch nicht für die DFB-Auswahl nominierte, sollen europäische Vereinsbosse sehr wohl auf den Mittelstürmer von Brügge aufmerksam geworden sein.
Wie "Sky" berichtet, plane Tresoldi im kommenden Sommer einen Wechsel. Wer ihn verpflichten wolle, müsse demnach 25 bis 30 Millionen Euro auf den Tisch legen.
Kommende Fußball-Livestreams
- Bald verfügbar
Sonntag, 29.03. 19:15 • Fussball
Sportschau im Livestream
45 MinBald verfügbar
Sonntag, 29.03. 19:15 • Fussball
Sportschau im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Montag, 30.03. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen im Livestream
115 MinBald verfügbar
Montag, 30.03. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen im Livestream
115 Min
Tresoldi hat in Brügge noch einen Vertrag bis 2029
Wer genau die interessierten Klubs sind, war der Meldung nicht zu entnehmen. Es hieß lediglich, dass "Vereine aus Spanien, Italien und Deutschland, die voraussichtlich in der Champions League spielen werden, Interesse zeigen und im Hintergrund bereits Gespräche führen".
Tresoldi wechselte im vergangenen Sommer für 7,5 Millionen Euro vom Zweitligisten Hannover 96 in die belgische Liga und besitzt in Brügge einen Vertrag bis 2029. Mit den Belgiern spielte er in dieser Saison auch in der Champions League, wo in der Zwischenrunde gegen Atletico Madrid Endstation war. Dabei gelangen ihm in zehn Spielen drei Tore.
Mehr Fußball-News
Fußball
DFB-Team: Brisante Schiedsrichter-Ansetzung gegen Ghana
Fußball
Schalke 04 ist statistisch schon so gut wie aufgestiegen
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Darum gibt es am ersten April-Wochenende kein Spiel am Freitag
Fußball U21 EM-Qualifikation
U21-EM: Griechenland vs. Deutschland - Qualifikation live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream
Deutschland vs. Ghana live auf Joyn
Deutschland vs. Ghana live: DFB-Länderspiel im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker
Fußball
Iran: Eigentum von Ex-Bayer-Star Azmoun wohl beschlagnahmt