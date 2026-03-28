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Nicolo Tresoldi: Deutscher U21-Torjäger weckt wohl Interesse von internationalen Topklubs

Veröffentlicht:

von Tobias Wiltschek

RAN FUSSBALL: U21

U21-Highlights: Doppelpack! DFB-Sturmtalent schießt Nordirland ab

Videoclip • 02:56 Min

U21-Torjäger Nicolo Tresoldi ist in Europas Topligen offenbar heiß begehrt. Derzeit kursierende Ablösesummen haben es in sich.

Nicolo Tresoldi gehört derzeit zu den treffsichersten deutschen Stürmern. Für die U21 schnürte er am Freitag beim 3:0 gegen Nordirland einen Doppelpack, nachdem er zuletzt auch für den FC Brügge Tore am Fließband erzielt hatte.

Im Gegensatz zu Bundestrainer Julian Nagelsmann, der den 21-Jährigen noch nicht für die DFB-Auswahl nominierte, sollen europäische Vereinsbosse sehr wohl auf den Mittelstürmer von Brügge aufmerksam geworden sein.

Wie "Sky" berichtet, plane Tresoldi im kommenden Sommer einen Wechsel. Wer ihn verpflichten wolle, müsse demnach 25 bis 30 Millionen Euro auf den Tisch legen.

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Tresoldi hat in Brügge noch einen Vertrag bis 2029

Wer genau die interessierten Klubs sind, war der Meldung nicht zu entnehmen. Es hieß lediglich, dass "Vereine aus Spanien, Italien und Deutschland, die voraussichtlich in der Champions League spielen werden, Interesse zeigen und im Hintergrund bereits Gespräche führen".

Tresoldi wechselte im vergangenen Sommer für 7,5 Millionen Euro vom Zweitligisten Hannover 96 in die belgische Liga und besitzt in Brügge einen Vertrag bis 2029. Mit den Belgiern spielte er in dieser Saison auch in der Champions League, wo in der Zwischenrunde gegen Atletico Madrid Endstation war. Dabei gelangen ihm in zehn Spielen drei Tore.

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