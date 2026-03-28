U21-Torjäger Nicolo Tresoldi ist in Europas Topligen offenbar heiß begehrt. Derzeit kursierende Ablösesummen haben es in sich.

Nicolo Tresoldi gehört derzeit zu den treffsichersten deutschen Stürmern. Für die U21 schnürte er am Freitag beim 3:0 gegen Nordirland einen Doppelpack, nachdem er zuletzt auch für den FC Brügge Tore am Fließband erzielt hatte.

Im Gegensatz zu Bundestrainer Julian Nagelsmann, der den 21-Jährigen noch nicht für die DFB-Auswahl nominierte, sollen europäische Vereinsbosse sehr wohl auf den Mittelstürmer von Brügge aufmerksam geworden sein.

Wie "Sky" berichtet, plane Tresoldi im kommenden Sommer einen Wechsel. Wer ihn verpflichten wolle, müsse demnach 25 bis 30 Millionen Euro auf den Tisch legen.