Die französische Antikorruptionsorganisation Anticor hat bei der Pariser Staatsanwaltschaft Anzeige gegen PSG-Besitzer Nasser Al-Khelaifi erstattet.

Ärger für PSG-Besitzer Nasser Al-Khelaifi.

Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, soll der Antikorruptionsverein Anticor Anfang März Anzeige erstattet haben.

Der Grund dafür ist allerdings nicht sportlicher Natur. Der 52-Jährige soll bei den Verhandlungen um die TV-Rechte der Ligue 1 2024 unzulässige Beeinflussung genommen haben.

Der Katari besitzt ebenfalls die beIN Media Group, ein weltweites Sport- und Unterhaltungsnetzwerk, welches zufälligerweise auch die TV-Rechte an der Ligue 1 von 2024 bis 2029 innehat. beIN sendet die erste und zweite französische Liga in Nahost, Nordafrika, der Türkei, den USA sowie Kanada.

Der Deal soll circa 78,5 Millionen Euro pro Saison wert sein. Bei den Verhandlungen im Jahr 2024 soll Al-Khelaifi offenbar Druck auf andere Vereinspräsidenten ausgeübt haben, um das Angebot von beIN für die TV-Rechte zu begünstigen.