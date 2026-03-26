ran Fußball Offizieller WM-Song - Fans sauer: "Meine Ohren bluten!" Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Trotz der Gegenwehr des französischen Tabellenzweiten RC Lens wird das Topspiel der Ligue 1 gegen Paris St. Germain verlegt. So hat PSG zwischen den Duellen gegen den FC Liverpool im Viertelfinale der Champions League Pause.

Paris Saint-Germain darf auf seiner Mission Titelverteidigung in der Champions League erneut ohne Ligastress um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Die französische Fußball-Profiliga LFP genehmigte einen Antrag des Ligue-1-Tabellenführers und verlegte das ursprünglich für den 11. April angesetzte Auswärtsspiel bei Überraschungsklub RC Lens, das zwischen den beiden Viertelfinalduellen mit dem FC Liverpool (8./14. April) stattgefunden hätte. Bei TV-Rechten betrogen? PSG-Boss angeklagt Der Verwaltungsrat der LFP setzte die Partie des 29. Spieltags für den 13. Mai neu an. Damit stellte sich die Liga gegen den Widerstand von Lens.

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