Fußball
Doppelpack Okafor: Manchester United verliert gegen Farkes Leeds
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
In der Premier League hat Leeds United um den deutschen Coach Daniel Farke überraschend bei Manchester United gewonnen.
Manchester United ist auf seinem Weg zurück in die Champions League überraschend gestrauchelt.
Die Red Devils verloren ihr Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Leeds United mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke 1:2 (0:2) und konnten ihr Polster im Kampf um die Königsklasse sechs Spieltage vor Saisonende nicht weiter ausbauen.
Die Ausgangslage des Tabellendritten bleibt bei sieben Punkten Vorsprung auf Rang sechs allerdings weiter komfortabel.
Haarzupfer gegen Calvert-Lewin: United-Star Martinez sieht Rot
Noah Okafor (5., 29.) schockte das in der ersten Halbzeit desolate Team von Michael Carrick mit einem Doppelpack, für das ohne den deutschen Nationalspieler Anton Stach angetretene Leeds - Lukas Nmecha blieb auf der Bank - waren dies die ersten Ligatreffer seit dem 21. Februar und vier torlosen Partien.
Im zweiten Durchgang brannte nach der harten Roten Karte gegen Lisandro Martinez (56., nach Videobeweis) wegen eines zarten Haarzupfers gegen Dominic Calvert-Lewin nichts mehr an. Casemiro (69.) gelang nur der Anschlusstreffer.
Leeds-Vorsprung auf die Abstiegszone wächst
Das Polster auf den ersten Abstiegsplatz wuchs für Leeds damit auf sechs Punkte. Für Manchester gab es nach fünf Heimsiegen in Serie mal wieder ein Negativerlebnis in Old Trafford, insgesamt zeigt die Formkurve mit nur einem Sieg aus den letzten vier Ligapartien nach unten.
Im Rennen um die Königsklassen-Qualifikation, für die in der Premier League sicher Rang fünf reicht, scheint etwas die Luft auszugehen. Zuletzt spielte United in der Saison 2023/24 in der Champions League.
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