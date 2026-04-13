Fußball
Newcastle United: Trainer Eddie Howe mit verbaler Spitze gegen Nick Woltemade
Veröffentlicht:von ran.de
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Was hat es mit dem Profilbild von Lamine Yamal auf sich?
Videoclip • 01:07 Min
Nick Woltemade kommt bei Newcastle United einfach nicht in Form. Nun scheint auch sein Trainer so langsam die Geduld mit dem deutschen Stürmer zu verlieren und sendet eine verbale Spitze an den 1,98-Meter-Hünen.
Bei der kürzlichen 1:2-Niederlage von Newcastle United in der Premier League bei Crystal Palace saß der deutsche Stürmer-Star Nick Woltemade bei den Gästen zunächst wieder nur auf der Bank.
Erst in der 84. Minute wechselte Newcastle-Coach Eddie Howe den 1,98-Meter-Hünen beim Stand von 1:1 doch noch ein.
Nachdem das Spiel letztlich für die "Magpies" sogar noch verloren ging, sendete Howe eine verbale Spitze in Richtung des früheren Stuttgarters, der aktuell in einer Formkrise steckt.
Woltemade seit Monaten ohne Tor für Newcastle
"Ich stelle die Mannschaft nicht nach den Ablösesummen auf, sondern nach dem, was ich sehe", erläuterte Howe bei "Chronicle Live" den erneuten Bankplatz Woltemades.
Nachdem Woltemade im Sommer 2025 für kolportierte 75 Millionen Euro Ablöse vom VfB auf die Insel wechselte, startete er verheißungsvoll im Newcastle-Trikot. Mittlerweile ist der 24-Jährige seit mehreren Monaten ohne Tor für seinen neuen Arbeitgeber und gerät daher zunehmend in die Kritik.
Seinen bislang letzten Treffer in der Premier League erzielte Woltemade im Dezember 2025 beim 2:2-Unentschieden gegen Chelsea.
Gibt Newcastle Woltemade nach einem Jahr schon wieder ab?
Zuletzt gab es sogar schon Gerüchte, dass Woltemade nach nur einem Jahr bei Newcastle wieder verkauft werden könnte. Borussia Dortmund wurde in diesem Zusammenhang als angeblicher Interessent genannt. Woltemades Vertrag in Newcastle läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2031.
Sollte Newcastle, aktuell nur auf Platz 14 der Premier League, tatsächlich das internationale Geschäft verpassen, könnten wohl wirklich einige Stars der "Magpies" im Sommer 2026 auf den Markt kommen.
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