ran Fußball Was hat es mit dem Profilbild von Lamine Yamal auf sich? Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Nick Woltemade kommt bei Newcastle United einfach nicht in Form. Nun scheint auch sein Trainer so langsam die Geduld mit dem deutschen Stürmer zu verlieren und sendet eine verbale Spitze an den 1,98-Meter-Hünen.

Bei der kürzlichen 1:2-Niederlage von Newcastle United in der Premier League bei Crystal Palace saß der deutsche Stürmer-Star Nick Woltemade bei den Gästen zunächst wieder nur auf der Bank. Erst in der 84. Minute wechselte Newcastle-Coach Eddie Howe den 1,98-Meter-Hünen beim Stand von 1:1 doch noch ein. FC Arsenal: Muss Mikel Arteta um seinen Job bangen? Ikone als möglicher Nachfolger gehandelt Nachdem das Spiel letztlich für die "Magpies" sogar noch verloren ging, sendete Howe eine verbale Spitze in Richtung des früheren Stuttgarters, der aktuell in einer Formkrise steckt.

Woltemade seit Monaten ohne Tor für Newcastle "Ich stelle die Mannschaft nicht nach den Ablösesummen auf, sondern nach dem, was ich sehe", erläuterte Howe bei "Chronicle Live" den erneuten Bankplatz Woltemades. Nachdem Woltemade im Sommer 2025 für kolportierte 75 Millionen Euro Ablöse vom VfB auf die Insel wechselte, startete er verheißungsvoll im Newcastle-Trikot. Mittlerweile ist der 24-Jährige seit mehreren Monaten ohne Tor für seinen neuen Arbeitgeber und gerät daher zunehmend in die Kritik. Seinen bislang letzten Treffer in der Premier League erzielte Woltemade im Dezember 2025 beim 2:2-Unentschieden gegen Chelsea.

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