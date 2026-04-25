ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Der FC Liverpool macht im Rennen um die Champions-League-Plätze einen großen Schritt nach vorne. Tottenham Hotspur gewinnt erstmals in diesem Kalenderjahr.

Auch dank eines Treffers von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat der FC Liverpool in der Premier League Platz vier erobert und einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Kommentar: FC Chelsea ist die Lachnummer Europas geworden Der englische Meister setzte sich 3:1 (2:0) gegen Oliver Glasners Crystal Palace durch. Mit dem dritten Ligasieg in Serie zogen die Reds an Aston Villa vorbei, das zuvor 0:1 (0:1) beim FC Fulham verloren hatte.

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