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Premier League: FC Liverpool springt auf Platz vier - Tottenham feiert ersten Sieg im Jahr 2026
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:00 Min
Der FC Liverpool macht im Rennen um die Champions-League-Plätze einen großen Schritt nach vorne. Tottenham Hotspur gewinnt erstmals in diesem Kalenderjahr.
Auch dank eines Treffers von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat der FC Liverpool in der Premier League Platz vier erobert und einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht.
Der englische Meister setzte sich 3:1 (2:0) gegen Oliver Glasners Crystal Palace durch. Mit dem dritten Ligasieg in Serie zogen die Reds an Aston Villa vorbei, das zuvor 0:1 (0:1) beim FC Fulham verloren hatte.
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Premier League: Tottenham weiter auf Abstiegsplatz
Tottenham Hotspur feierte derweil den ersten Ligasieg im Jahr 2026, zittert aber weiter im Kampf um den Klassenerhalt. Beim schon abgestiegenen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers gewann die Mannschaft von Teammanager Roberto De Zerbi nach einem Tor der Bayern-Leihgabe Joao Palhinha (82.) mit 1:0 (0:0).
Weil Konkurrent West Ham United aber 2:1 (0:0) gegen den FC Everton gewann, bleibt Tottenham auf dem Abstiegsrang 18. Der Rückstand der Spurs auf den Stadtrivalen beträgt vier Spiele vor Saisonende weiter zwei Punkte.
In Liverpool brachten Alexander Isak (35.) und Andrew Robertson (40.) das Heimteam mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung. Daniel Munoz (71.) erzielte den Anschlusstreffer für den Conference-League-Halbfinalisten, bevor Wirtz mit seinem fünften Saisontor (90.+6) für die Entscheidung sorgte.
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