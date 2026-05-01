Premier League: Zeitung wählt Transfer-Flops des Jahres - DFB-Duo dabei

ran Fußball Bundesliga Bayern-Transfer zum HSV? "Können Gespräche bestätigen" Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Die "Daily Mail" hat eine Top 20 der schlechtesten Einkäufe der Premier-League-Saison veröffentlicht. Mit dabei sind vier Spieler, die aus der Bundesliga kamen.

Das Boulevardblatt wählte die aus ihrer Sicht enttäuschendsten Transfers des vergangenen Sommers aus. Auf Rang 14 wird Florian Wirtz geführt, für den der FC Liverpool im vergangenen Sommer 125 Millionen Euro an Bayer 04 Leverkusen überwies. Der deutsche Nationalspieler erlebte bei den Reds eine schwierige Debütsaison.

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FC Liverpool: Slot stärkt Wirtz den Rücken In wettbewerbsübergreifend 46 Einsätzen lieferte der 22-Jährige sieben Tore und zehn Vorlagen, womit er den hohen Erwartungen kaum gerecht wurde. Liverpool-Trainer Arne Slot stärkte Wirtz dennoch den Rücken und attestierte seinem Schützling, sich enorm weiterentwickelt zu haben. "In der 91. Minute gewann er gegen Crystal Palace einen Zweikampf an der Seitenlinie, holte einen Einwurf heraus, sprintete aus 40 Metern los und hämmerte den Ball ins Kreuzeck. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das vor acht Monaten schon geschafft hätte", meinte der Niederländer. Wirtz müsse seinen Weg "nur noch fortsetzen. Fast jeder Spieler ist mit 25 oder 26 Jahren in Bestform. Das ist das Schöne an unseren Sommerneuzugängen: Sie alle sind in einem Alter, in dem sie sich nur noch verbessern können, solange sie sich nicht verletzen", versicherte Slot. Zwei Plätze über Wirtz auf Rang zwölf folgt Nick Woltemade. Der Stürmer, dessen Dienste Newcastle United sich 75 Millionen Euro hatte kosten lassen, fiel nach einem starken Start mit vier Toren aus seinen ersten fünf Premier-League-Partien ab und kommt im Kalenderjahr 2026 lediglich auf einen Treffer in allen Wettbewerben.

Premier League: Auch Simons auf Flop-Liste Wie die "Daily Mail" immerhin zugesteht, dürfte die Probleme des 24-Jährigen auch von der Art und Weise herrühren, wie er durch Trainer Eddie Howe eingesetzt wird. Der Engländer ließ Woltemade neben der Sturmspitze auch als Zehner und Achter auflaufen. Woltemade selbst scheint mit der Situation zunehmend unzufrieden zu sein und entfernte alle Hinweise auf seine Klub-Zugehörigkeit aus seiner Instagram-Bio, auch wenn Bilder des ehemaligen Stuttgarters im Trikot der Magpies weiterhin in seinem Profil zu sehen sind. Noch schlechter wird der Transfer von Xavi Simons zu Tottenham Hotspur eingeschätzt. 65 Millionen Euro hatten die Spurs für den Niederländer an RB Leipzig bezahlt. Eine Summe, die dem inzwischen arg abstiegsbedrohten Verein fünf Tore und sechs Assists in 41 Partien eingebracht haben. Zu allem Überfluss verletzte sich der 23-Jährige bei jüngsten Liga-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers am Kreuzband und wird damit die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko verpassen. Steigt Tottenham, das momentan 18. der Premier League ist, tatsächlich ab, könnte es sein letzter Einsatz im Trikot der Londoner gewesen sein.

FC Chelsea verhebt sich bei Gittens-Transfer Einen Platz schlechter als Simons auf neun erwischt es Jamie Gittens, den die "Daily Mail" als achtschlechtesten Transfer der Premier-League-Saison einschätzt. Der FC Chelsea hatte Gittens für 56 Millionen Euro von Borussia Dortmund verpflichtet. Das Vertrauen vergalt der aktuell seit Anfang Februar mit einer Oberschenkelverletzung ausfallende Engländer mit einem Tor und fünf Vorlagen in 27 Spielen für die Blues. Die Startschwierigkeiten des 21-Jährigen spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle in der enttäuschenden Spielzeit des Klubs aus London, der nach 34 Spieltagen auf Platz acht liegt. Die "Ehre" des schlechtesten Premier-League-Transfers der Saison ging im übrigen an Stürmer Yoane Wissa, der für 57,7 Millionen Euro vom FC Brentford zu Newcastle United gewechselt war und mickrige vier Scorerpunkte (drei Tore) in 24 Spielen für das Woltemade-Team erzielte. Die 20 größten Transfer-Flops der Premier League laut "Daily Mail": Yoane Wissa (Newcastle United) James McAtee (Nottingham Forest) Harvey Elliott (Aston Villa) Alexander Isak (FC Liverpool) Alejandro Garnacho (FC Chelsea) Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers) Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) Jamie Gittens (FC Chelsea) Xavi Simons (Tottenham Hotspur) Liam Delap (FC Chelsea) Lucas Perri (Leeds United) Nick Woltemade (Newcastle United) Brennan Johnson (Crystal Palace) Florian Wirtz (FC Liverpool) Fer Lopez (Wolverhampton Wanderers) Tyler Dibling (FC Everton) Armando Broja (FC Burnley) Tijjani Reijnders (Manchester City) Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth) Dan Ndoye (Nottingham Forest)

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