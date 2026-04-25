FC Arsenal: Nationalspieler Kai Havertz muss gegen Newcastle United verletzt ausgewechselt werden

Beim Premier-League-Spiel des FC Arsenal gegen Newcastle United muss der deutsche Nationalspieler Kai Havertz schon in der ersten Halbzeit vom Feld.

Nachdem der deutsche Nationalspieler Kai Havertz zuletzt nach überstandener Knieverletzung wieder in Form gekommen war, hat sich der Star des FC Arsenal am Samstag erneut verletzt.

Im Heimspiel in der Premier League gegen Newcastle United musste Havertz daher schon in der 34. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt werden.

Zuvor bereitete der 26-Jährige das frühe Führungstor durch Eberechi Eze in der neunten Minute vor. Für Havertz brachte Arsenal-Coach Mikel Arteta den schwedischen Stürmer Viktor Gyökeres ins Spiel.