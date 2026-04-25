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FC Arsenal: Nationalspieler Kai Havertz muss gegen Newcastle United verletzt ausgewechselt werden
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:00 Min
Beim Premier-League-Spiel des FC Arsenal gegen Newcastle United muss der deutsche Nationalspieler Kai Havertz schon in der ersten Halbzeit vom Feld.
Nachdem der deutsche Nationalspieler Kai Havertz zuletzt nach überstandener Knieverletzung wieder in Form gekommen war, hat sich der Star des FC Arsenal am Samstag erneut verletzt.
Im Heimspiel in der Premier League gegen Newcastle United musste Havertz daher schon in der 34. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt werden.
Zuvor bereitete der 26-Jährige das frühe Führungstor durch Eberechi Eze in der neunten Minute vor. Für Havertz brachte Arsenal-Coach Mikel Arteta den schwedischen Stürmer Viktor Gyökeres ins Spiel.
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Havertz geht sofort in die Kabine
Verletzt hat sich Havertz wohl bei einem Zweikampf im Mittelfeld mit Newcastles Sven Botman. Danach lief der gebürtige Aachener zwar noch einige Minuten weiter, ließ sich aber bei der nächsten Spielunterbrechung behandeln. Er griff sich an die linke Oberschenkel-Innenseite.
Schnell kam das Zeichen zur Auswechslung, und Havertz ging für mögliche weitere Untersuchungen direkt in die Kabine.
Der frühere Leverkusener kehrte erst Anfang 2026 nach einer langwierigen Knieverletzung zurück, und nun droht dem Offensivspieler möglicherweise erneut eine längere Pause. Womöglich ist auch seine WM-Teilnahme in Gefahr. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni, knapp einen Monat zuvor beruft Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader.
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