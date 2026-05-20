Deutsche Nationalmannschaft
WM-Kader 2026: Übertragung der Nagelsmann-Nominierung in TV & Livestream
Aktualisiert:von Ran
ran Fußball
"Bundestrainer muss sich nicht erklären" - Weltmeister äußert sich zu Nagelsmann
Videoclip • 01:26 Min
Julian Nagelsmann gibt am 21. Mai den deutschen Kader für die WM bekannt. Die Pressekonferenz kann live im TV und Stream verfolgt werden.
Eigentlich hätte Julian Nagelsmann am 12. Mai seinen vorläufigen WM-Kader nominiert. Vor knapp zwei Wochen kündigte der DFB allerdings eine Verschiebung an.
Der Bundestrainer wird sein 26er-Aufgebot für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nun erst am 21. Mai (ab 13 Uhr) präsentieren, ehe am 27. Mai die Vorbereitungszeit in Herzogenaurach beginnt.
WM 2026: Die Kader und Termine der Nominierungs-Bekanntgabe aller Teams
Die DFB-Kaderbekanntgabe am 21. Mai ab 13:00 Uhr im Livestream auf Joyn
ran hatt alle Informationen zur Nominierungs-PK zusammengefasst.
Kommende Livestreams auf Joyn
DFB-Team: Wer zeigt die Kader-Bekanntgabe live im Free-TV
Die Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe läuft live im Free-TV auf Sky Sport News. Die Vorberichte beginnen um 12:30 Uhr, ehe ab 13 Uhr alle gebannt an den Lippen von Julian Nagelsmann hängen.
DFB-Team: Kann die Kader-Bekanntgabe kostenlos im Stream verfolgt werden?
Ja, der Sky-Stream steht kostenlos auf "skysport.de" zur Verfügung. Dieser kann auch auf WOW oder auf Sky Go empfangen werden. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.
Die Pressekonferenz kann auch über kostenlos auf Joyn verfolgt werden.
WM 2026: Die wichtigsten Infos zur Kader-Bekanntgabe
Datum: 21. Mai 2026
Uhrzeit: 13 Uhr
Ort: Frankfurt am Main
TV-Übertragung: Sky Sport News
Livestream: skysport.de
Deutsche Nationalmannschaft: Wie viele Spieler fahren zur WM?
Wie bereits bei der WM 2022 darf Julian Nagelsmann 26 Spieler für die WM nominieren. Unter den 26 Spielern müssen sich mindestens drei Torhüter befinden. Die Akteure müssen zudem in einer bereits 55-köpften Vorauswahl zu finden sein.
DFB-Kader: Nominiert Nagelsmann zunächst mehr als 26 Spieler?
Grundsätzlich wäre das möglich. Die endgültige Liste kann noch bis zum 1. Juni bei der FIFA eingereicht werden. In der Vergangenheit wurden bei der Kaderbekanntgabe bereits häufiger mehr Spieler nominiert, weshalb nachträglich noch welche gestrichen werden mussten.
In diesem Jahr ist jedoch damit zu rechnen, dass Nagelsmann tatsächlich nur 26 Spieler beruft und es keine Streichkandidaten gibt.
WM 2026: Können Spieler in den WM-Kader nachrücken?
Die Möglichkeit dazu besteht bis zu 24 Stunden vor dem ersten Gruppenspiel. Allerdings besteht nur im Falle von Verletzungen oder Krankheiten die Möglichkeit, einen Spielertausch vorzunehmen. Ein FIFA-Arzt muss den gestellten Antrag bestätigen.
Bei Torhütern ist im Falle von schwerwiegenderen Verletzungen und Krankheiten sogar noch ein Tausch während des Turniers möglich.
DFB-Elf: Der Fahrplan bis zur WM - zwei Testspiele geplant
Die DFB-Auswahl bestreitet vor der WM (11. Juni bis 19. Juli) noch zwei Länderspiele. Am 31. Mai geht es in Mainz gegen Finnland, ehe am 6. Juni in Chicago die Generalprobe gegen Gastgeber USA ansteht.
Bei der WM trifft der viermalige Weltmeister in der Gruppenphase auf WM-Neuling Curacao (14. Juni/Houston), die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire/20. Juni/Toronto) und Ecuador (25. Juni/New York/New Jersey).
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