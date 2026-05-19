ran Fußball Vor Paris-Derby: PSG mit kurioser Meisterfeier Videoclip • 01:31 Min Link kopieren Teilen

West Ham United kämpft gegen den Sturz aus der Premier League. Für London hätte ein Abstieg aber nicht nur sportliche Folgen. Bürgermeister Sadiq Khan warnt vor Zusatzkosten in Millionenhöhe für die Steuerzahler.

West Ham United steht in der Premier League mit dem Rücken zur Wand. Der Klub aus London droht in die Championship abzurutschen. Für Bürgermeister Sadiq Khan wäre das mehr als ein sportliches Problem. Er warnt vor hohen Kosten für die Stadt. Der Grund liegt im Mietvertrag für das London Stadium. West Ham trägt seine Heimspiele seit 2016 im Olympiastadion aus. Der Vertrag gilt seit Jahren als umstritten. Aus Sicht Khans ist er für die öffentliche Hand ein schlechtes Geschäft.

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London-Bürgermeister: "Ihr solltet West Ham die Daumen drücken" Bei einem Abstieg hätte West Ham in der Championship (23 statt 19) mehr Heimspiele als in der Premier League. Genau das könnte für London teuer werden. Nach Angaben aus dem Umfeld der Stadt könnten zusätzliche Kosten von rund 2,5 Millionen Pfund entstehen. Das entspricht etwa 2,8 Millionen Euro. Diese Summe würde nicht allein beim Klub landen. Die Betriebskosten des Stadions werden ohnehin von öffentlicher Seite getragen. Mehr Spiele bedeuten mehr Aufwand. Es braucht mehr Personal, mehr Ordner und mehr Organisation rund um die Heimspiele. Die jährliche Miete liegt bei 4,4 Millionen Pfund, knapp fünf Millionen Euro. Bürgermeister Khan sagte dem "Evening Standard": "Was ich Londonern sagen würde, die keine Spurs-Fans sind: Ihr solltet wahrscheinlich West Ham die Daumen drücken." Brisant ist die Lage auch wegen des Stadtduells im Tabellenkeller. West Ham kämpft mit Tottenham um den Klassenerhalt. Khan sieht die Sache daher nüchtern. Aus finanzieller Sicht wäre ein West-Ham-Verbleib in der Premier League für London die bessere Lösung.

London: "Schlimmster Deal, den man sich vorstellen kann" Khan sieht die Verantwortung bei seinem Vorgänger Boris Johnson. Unter Johnson wurde der langfristige Stadiondeal vorbereitet. Der Vertrag läuft über 99 Jahre. Khan dazu: "Der frühere Bürgermeister Boris Johnson hat den schlimmsten Deal gemacht, den man sich vorstellen kann." Anschließend legte er nach: "Was West Ham betrifft, ist es der Deal des Jahrhunderts. Er hat ihnen dieses großartige Stadion für 100 Jahre im Grunde mietfrei gegeben." Der Satz zeigt, wie groß der politische Ärger über den Vertrag ist. Das London Stadium wurde für die Olympischen Spiele 2012 gebaut. Nach den Spielen zog West Ham ein. Seitdem wird immer wieder über die Kosten gestritten.

Khan: "Der Steuerzahler verliert, wenn West Ham absteigt" Für Khan ist die Rechnung klar. Wenn West Ham absteigt, sinken die wirtschaftlichen Perspektiven des Stadions. Gleichzeitig steigen durch mehr Spiele die Betriebskosten: "Der Steuerzahler verliert, wenn West Ham absteigt". Damit bekommt der Abstiegskampf eine kuriose Note. Ausgerechnet Tottenham-Fans dürften kaum Interesse an einem West-Ham-Klassenerhalt haben. Für West Ham selbst wäre der Abstieg ebenfalls teuer. Die Einnahmen aus TV-Geldern würden massiv sinken. Der Klub müsste wohl sportlich und finanziell neu planen. Dazu käme ein Imageverlust.

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