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Premier League: Woltemade beendet Durststrecke - Manchester United sichert Rang drei
Veröffentlicht:von sid
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Videoclip • 02:44 Min
Nick Woltemade hat seine torlose Serie in der Premier League beendet. Manchester United sichert sich dank Bruno Fernandes Platz 3 in der Tabelle.
Pünktlich zur Nominierung des deutschen WM-Kaders hat Nationalstürmer Nick Woltemade seinen Torriecher wiedergefunden.
Am vorletzten Spieltag der englischen Premier League erzielte der Angreifer beim 3:1 (2:0)-Sieg von Newcastle United gegen West Ham United den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 (15.). Es war Woltemades erstes Ligator im Kalenderjahr 2026.
Nach einem Ballgewinn der Magpies hob Harvey Barnes den Ball im Strafraum auf Woltemade, der aus rund fünf Metern volley vollstreckte.
Woltemade stand wegen Durststrecke in der Kritik
Für den 24-Jährigen, den Teammanager Eddie Howe wie schon öfter im offensiven Mittelfeld aufstellte, war es das achte Saisontor auf der Insel – und das erste seit 17 Ligaspielen.
Zuvor hatte er am 20. Dezember 2025 gegen den FC Chelsea einen Doppelpack geschnürt. Im laufenden Jahr traf Woltemade bis dato lediglich im Februar in der 4. Runde des FA Cups bei Aston Villa (3:1).
Nach seinem 75-Millionen-Euro-Wechsel vom VfB Stuttgart zu Saisonbeginn war Woltemade in Newcastle stark gestartet, stand aufgrund seiner Durststrecke zuletzt jedoch in der Kritik.
Trotzdem dürfte er gute Chancen haben, am Donnerstag in das Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) berufen zu werden.
Fernandes auf den Spuren von De Bruyne und Henry
Auch dank Rekordmann Bruno Fernandes wird Englands Rekordmeister Manchester United die Premier-League-Saison auf Tabellenplatz drei beenden.
Nach einem 3:2 (1:0) gegen Nottingham Forest am vorletzten Spieltag stehen die Red Devils bei 68 Punkten und können nicht mehr aus den Top drei fallen.
Luke Shaw (5.), Ex-Bundesliga-Profi Matheus Cunha (55.) und Bryan Mbeumo (76.) trafen für United, Morato (53.) und Morgan Gibbs-White (78.) waren für Nottingham erfolgreich.
Manchesters Kapitän Fernandes egalisierte mit seiner Vorlage für Mbeumo den Liga-Rekord für Assists innerhalb einer Saison. Wie einst Kevin De Bruyne und Thierry Henry kommt der Portugiese nun auf 20 in der laufenden Spielzeit.
Spitzenreiter FC Arsenal (79 Punkte) und Verfolger Manchester City (77), die noch zwei Spiele zu absolvieren haben, sind für die Mannschaft von Teammanager Michael Carrick vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag außer Reichweite.
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