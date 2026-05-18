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FC Barcelona macht Vertragsverlängerung von Hansi Flick offiziell
Aktualisiert:von SID
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Hansi Flick kämpft mit Tränen: "Werde diesen Moment nie vergessen"
Videoclip • 01:57 Min
Der FC Barcelona hat den Vertrag mit Trainer Hansi Flick hat langfristig verlängert.
Die Tinte ist trocken: Trainer Hansi Flick hat nach seiner Ankündigung Taten folgen lassen und beim FC Barcelona einen neuen Vertrag unterschrieben.
Mit dem Slogan "Unsere Zukunft hat einen Namen" verkündete der spanische Meister am Montag die Verlängerung bis 2028, das neue Arbeitspapier beinhaltet zudem die Option für ein weiteres Jahr bis 2029.
"In nur zwei Saisons beim FC Barcelona hat sich Flick mit Titeln, Rekorden und einer klaren Zukunftsvision bereits in die Vereinsgeschichte eingeschrieben", hieß es in einer Mitteilung der Katalanen.
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Die Bestätigung, weiter für die Katalanen verantwortlich sein zu dürfen, hatte Flick bereits vergangene Woche mündlich geliefert. Flicks alter Vertrag war bis 2027 gültig. Ihm sei nach der vorzeitigen Meisterschaft klar geworden, "dass ich hier am richtigen Ort bin", sagte der frühere Triple-Gewinner mit dem FC Bayern, "jetzt geht es darum, weiter zu gewinnen und erneut zu versuchen, die Champions League zu gewinnen."
Barca-Präsident Joan Laporta soll laut Medienberichten angedeutet haben, dass er Flick am liebsten bis zum Ende seines Mandats 2031 behalten würde. Dieser jedoch bevorzugt kürzere Verträge.
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Hansi Flick führte Barcelona zurück an die La-Liga-Spitze
Der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw beim WM-Gewinn 2014 hatte Barca 2024 übernommen, neben zwei Meistertiteln feierte er mit dem Verein im vergangenen Jahr auch den Pokalsieg. In der Champions League scheiterte Barcelona in der laufenden Runde im Viertelfinale an Atlético Madrid.
"Der deutsche Trainer hat eine konkurrenzfähige Mannschaft geformt, die der Identität des Vereins treu bleibt, den nationalen Fußball dominieren und sich wieder einen Platz in der europäischen Spitze sichern kann", hieß es in der Mitteilung: "Mit der Vertragsverlängerung gewährleistet der FC Barcelona die Kontinuität des Trainers und des Projekts."
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