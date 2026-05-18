Benfica-Präsident Rui Costa reagiert trotzig auf Meldungen, dass Trainer Jose Mourinho kurz vor einem Wechsel zu Real steht. Der Portugiese sei Trainer von Benfica, "solange nicht das Gegenteil bewiesen ist".

Der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon will um Jose Mourinho kämpfen und einen Wechsel des Startrainers zurück zu Real Madrid mit aller Macht verhindern.

"José Mourinho ist der Trainer von Benfica – solange nicht das Gegenteil bewiesen ist", sagte Präsident Rui Costa dem TV-Sender RTP Notícias.

Allerdings gab der frühere Profi zu, dass es nun an Mourinho läge "zu entscheiden", ob er das Angebot zur Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrages annehme, das ihm Benfica in der vergangenen Woche unterbreitet hatte. "Was alles Übrige betrifft, so werde ich diese Woche mit den Benfica-Fans sprechen, um eine Bilanz der Saison zu ziehen", ergänzte Costa.

Mourinho hat die Möglichkeit, in den zehn Tagen nach dem letzten Saisonspiel am vergangenen Samstag (3:1 bei GD Estoril Praia), aus seinem Vertrag auszusteigen. In diesem Fall würde eine Ablöse in Höhe von angeblich drei Millionen Euro fällig.