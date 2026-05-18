Fußball
Jose Mourinho vor Rückkehr zu Real Madrid? Benfica Lissabon mauert
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:06 Min
Benfica-Präsident Rui Costa reagiert trotzig auf Meldungen, dass Trainer Jose Mourinho kurz vor einem Wechsel zu Real steht. Der Portugiese sei Trainer von Benfica, "solange nicht das Gegenteil bewiesen ist".
Der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon will um Jose Mourinho kämpfen und einen Wechsel des Startrainers zurück zu Real Madrid mit aller Macht verhindern.
"José Mourinho ist der Trainer von Benfica – solange nicht das Gegenteil bewiesen ist", sagte Präsident Rui Costa dem TV-Sender RTP Notícias.
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Allerdings gab der frühere Profi zu, dass es nun an Mourinho läge "zu entscheiden", ob er das Angebot zur Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrages annehme, das ihm Benfica in der vergangenen Woche unterbreitet hatte. "Was alles Übrige betrifft, so werde ich diese Woche mit den Benfica-Fans sprechen, um eine Bilanz der Saison zu ziehen", ergänzte Costa.
Mourinho hat die Möglichkeit, in den zehn Tagen nach dem letzten Saisonspiel am vergangenen Samstag (3:1 bei GD Estoril Praia), aus seinem Vertrag auszusteigen. In diesem Fall würde eine Ablöse in Höhe von angeblich drei Millionen Euro fällig.
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Mourinho räumt Gespräche seines Beraters mit Real Madrid ein
Mourinho hatte nach dem Saisonabschluss mit Platz drei eingeräumt, dass Benfica ihm ein "hervorragendes Angebot" unterbreitet habe. Gleichzeitig gestand er Gespräche zwischen seinem Berater Jorge Mendes und Real ein, das den 63-Jährigen nach einer chaotischen Saison gerne zurückholen würde.
Es sei jedoch ebenfalls richtig, dass er selbst bislang weder mit Real-Boss Florentino Pérez, "noch mit irgendjemandem aus der Vereinsführung gesprochen habe", betonte Mourinho. "Aber ich bin nicht dumm... zwischen dem Verein und Jorge bestehen Kontakte." Diese würden im Laufe dieser Woche "auch auf mich ausgeweitet werden".
Eine Rückkehr nach Madrid sei aber nicht ausgemacht. "Es hängt vom Angebot ab. Es geht nicht um mehr oder weniger Euro, sondern vielmehr darum, was sie von mir erwarten - und ob ich in der Lage bin, das zu erfüllen, was sie vorschlagen, und dem von ihnen skizzierten Anforderungsprofil gerecht zu werden."
Benfica soll sich bereits nach einem Nachfolger umschauen. Als Top-Kandidat gilt Marco Silva vom FC Fulham. Costa dementierte jedoch. "Habe ich über Marco Silva nachgedacht oder über irgendjemand anderen, sollte Mourinho gehen? Offensichtlich nicht!" Noch sei Mourinho ja Trainer...
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