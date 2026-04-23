ran Fußball FC Chelsea - Nach Rosenior-Aus: Fans stellen Klub an den Pranger Videoclip • 01:37 Min Link kopieren Teilen

Seit seinem Abschied beim BVB ist Edin Terzic ohne Trainerjob. Zur neuen Saison ändert sich dies nun aber offenbar.

Neuer Job für Edin Terzic: Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund soll in der neuen Saison bei einem spanischen Erstligisten an der Seitenlinie stehen. Wie "Sky" und die im Baskenland ansässigen Zeitungen "Deia" und "El Correo" übereinstimmend vermelden, wird Terzic offenbar neuer Cheftrainer von Athletic Bilbao. WM 2026: Teilnahme des Iran fraglich - so realistisch sind Italiens Nachrücker-Chancen Den Berichten zufolge soll der 43-Jährige Ernesto Valverde ablösen, dessen Vertrag in Bilbao zum Saisonende ausläuft. Laut "Sky" erhält Terzic einen Zweijahresvertrag in Bilbao und wird damit der zweite deutsche Coach des Traditionsklubs nach Jupp Heynckes.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

In den spanischen Medien werden die Berichte als außerordentlich glaubwürdig gewertet, so gibt es bei der in Madrid ansässigen Sportzeitung "As" bereits eine Analyse mit den Herausforderungen für Terzic in Bilbao.

Edin Terzic wird offenbar Nachfolger von Ernesto Valverde bei Athletic Bilbao Aber: Verkündet werden soll die Nachfolge aus Respekt vor Valverde demnach noch nicht. Der Spanier spielte bereits für die Basken, trat dort seinen ersten Trainerjob an und stand alleine als Cheftrainer mit Unterbrechungen fast zehn Jahre bei Athletic an der Seitenlinie. Dazu kommt: Bilbao kämpft im Endspurt der Saison noch um das internationale Geschäft, liegt nur drei Punkte hinter Rang sechs. Um für die noch ausstehenden Spiele keine Unruhe in den Klub zu bringen, soll die Personalie Terzic zunächst wohl nicht publik werden. Im Juni 2024 hatte Terzic den BVB auf eigenen Wunsch verlassen, seither war der 43-Jährige ohne Trainerjob. Zuletzt war er als TV-Experte tätig. Auch interessant: WM in Gefahr? Yamal mit emotionalem Statement

- Anzeige -