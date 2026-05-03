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Real Madrid: "Explosive Stimmung" - Kabine offenbar ein "Pulverfass"
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
Real-Star vor OP: WM-Traum platzt wohl endgültig
Videoclip • 01:03 Min
Bei Real Madrid herrscht seit geraumer Zeit Unruhe. Nun werden die Gerüchte um ein Zerwürfnis innerhalb der Mannschaft weiter geschürt.
Schon seit Wochen herrscht rund um Real Madrid Unruhe. Nun heizt ein weiterer Bericht die Gerüchte um ein Zerwürfnis innerhalb des Teams an. So vermeldet die "Mundo Deportivo", in der Kabine der Königlichen herrsche eine "explosive Stimmung". Eine Deeskalation oder gar Entspannung sei demnach nicht in Sicht.
Ganz im Gegenteil. Die quasi verspielte spanische Meisterschaft und das Viertelfinal-Aus in der Champions League sollen die Lage noch weiter verschärft haben. Zuletzt gelang dem Team in sechs Spielen nur ein Sieg, es ist bereits die zweite Saison in Folge ohne nennenswerten Titel.
"Die Kabine der 'Königlichen' ist zu einem wahren Pulverfass geworden", heißt es. Neu sind Meldungen in diese Richtung dabei nicht. Bereits seit geraumer Zeit soll es interne Spannungen zwischen den Spielern geben. Auch die Arbeit von Trainer Alvaro Arbeloa wird wohl teilweise kritisch gesehen.
Speziell den Superstars im Team - Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Jude Bellingham - wurde zuletzt immer wieder nachgesagt, dass sie für Probleme sorgen.
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Real Madrid: Zoff zwischen Arbeloa und Ceballos?
Erst am Freitag vermeldeten die Zeitungen "Marca" und "As" übereinstimmend, zwischen Trainer Arbeloa und Mittelfeldspieler Dani Ceballos sei die Situation in einem Gespräch unter vier Augen derart eskaliert, dass der Sportler bis zum Saisonende keinen Kontakt mehr zu seinem Trainer haben wolle.
"Ich diskutiere meine Angelegenheiten mit meinen Spielern nicht öffentlich. Vor über 20 Jahren habe ich von den erfahrenen Spielern als Erstes gelernt, dass das, was in der Umkleidekabine passiert, auch dort bleibt. Daran halte ich mich seit 20 Jahren und daran werde ich auch weiterhin festhalten", erklärte Arbeloa diesbezüglich am Samstag auf einer Presskonferenz.
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Real Madrid: Negativ-Schlagzeilen um Rüdiger
Doch damit nicht genug. Jüngst hatte "ESPN" berichtet, dass der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger bereits vor einigen Wochen mit einem Mitspieler gestritten habe. Eine Meldung, die auch die "Mundo Deportivo" aufgriff und davon schrieb, dass der Deutsche "die Nerven verloren" habe.
Nicht die erste negative Schlagzeile rund um den Verteidiger, soll es doch jüngst in der "Königsklasse" zwischen ihm und Bayern-Profi Josip Stanisic zu einer unschönen Begegnung gekommen sein.
Aktuell sind die Real-Bosse wohl bereits intensiv auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Arbeloa, der erst Anfang des Jahres für den entlassenenen Xavi Alonso installiert wurde.
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