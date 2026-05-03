Bei Real Madrid herrscht seit geraumer Zeit Unruhe. Nun werden die Gerüchte um ein Zerwürfnis innerhalb der Mannschaft weiter geschürt.

Schon seit Wochen herrscht rund um Real Madrid Unruhe. Nun heizt ein weiterer Bericht die Gerüchte um ein Zerwürfnis innerhalb des Teams an. So vermeldet die "Mundo Deportivo", in der Kabine der Königlichen herrsche eine "explosive Stimmung". Eine Deeskalation oder gar Entspannung sei demnach nicht in Sicht.

Ganz im Gegenteil. Die quasi verspielte spanische Meisterschaft und das Viertelfinal-Aus in der Champions League sollen die Lage noch weiter verschärft haben. Zuletzt gelang dem Team in sechs Spielen nur ein Sieg, es ist bereits die zweite Saison in Folge ohne nennenswerten Titel.

"Die Kabine der 'Königlichen' ist zu einem wahren Pulverfass geworden", heißt es. Neu sind Meldungen in diese Richtung dabei nicht. Bereits seit geraumer Zeit soll es interne Spannungen zwischen den Spielern geben. Auch die Arbeit von Trainer Alvaro Arbeloa wird wohl teilweise kritisch gesehen.

Speziell den Superstars im Team - Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Jude Bellingham - wurde zuletzt immer wieder nachgesagt, dass sie für Probleme sorgen.