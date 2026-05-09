Der FC Liverpool kommt ohne Florian Wirtz nicht über ein 1:1 gegen Chelsea hinaus. Dennoch sieht es für die Reds weiterhin gut aus mit der Qualifikation für die Champions League.

Das Team von Trainer Arne Slot kam ohne den mit Magenproblemen fehlenden Nationalspieler Florian Wirtz gegen den FC Chelsea nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Premier League: Liverpool fehlen noch drei Punkte für Champions League

Für die Qualifikation zur Königsklasse fehlen den Reds damit noch drei Punkte aus den letzten beiden Ligaspielen bei Aston Villa und gegen den FC Brentford. Die Blues erlebten nach zuletzt sechs Liganiederlagen in Folge zumindest wieder einen Punktgewinn.

Der FC Liverpool erwischte einen herausragenden Start in die Partie und ging durch einen Schlenzer des ehemaligen Bayern-Spielers Ryan Gravenberch (6.) in Führung. Innenverteidiger Virgil van Dijk ließ die Riesenchance auf den frühen Doppelschlag aus (11.). In der Folge wurde Chelsea aktiver und glich durch einen Freistoßtreffer von Enzo Fernández (35.) aus.

Nach der Pause erarbeiteten sich beide Teams Chancen auf den Siegtreffer. Doch sowohl der Treffer von Chelseas Cole Palmer als auch das Tor von Liverpools Curtis Jones wurden wegen Abseits der Vorbereiter aberkannt. Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai traf mit seinem Distanzschuss nur den Pfosten (70.), van Dijk mit seinem Kopfball nach einer Ecke die Latte (79.).

Für Chelsea, das sich über die Liga nicht mehr für den europäischen Wettbewerb qualifizieren kann, gibt noch Hoffnung auf ein Happy End der Saison. Am kommenden Samstag findet im Londoner Wembley-Stadion das FA-Cup-Finale statt. Das Team von Interimscoach Calum McFarlane trifft dort auf Manchester City und wäre bei einem Sieg für die Europa League qualifiziert.

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