Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Real Madrid: Nächste Hiobsbotschaft für die "Königlichen"

Veröffentlicht:

von Malte Ahrens

ran Fußball

Real Madrid muss nach dem Aus in der Champions League weitere Hiobsbotschaften hinnehmen. Zwei Real-Stars werden den Rest der Saison verpassen.

Real Madrid hat in La Liga kaum noch realistische Chancen, den enteilten FC Barcelona einzuholen.

In der Champions League gab es gegen den FC Bayern München das Aus im Viertelfinale, ebenso wie in der Copa del Rey. Die zweite Saison in Serie ohne Titel ist damit so gut wie besiegelt.

Und damit nicht genug. Jetzt müssen die Madrid-Fans den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Wie der Klub am Donnerstag offiziell bekanntgab, haben sich Arda Güler und Eder Militao Verletzungen zugezogen, die für beide Stars jeweils das Saison-Aus bedeuten.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Heute, 20:15 Uhr • Fussball

    DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 20:15 Uhr • Fussball

    DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: Verl - Osnabrück im NDR-Stream auf Joyn

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: Verl - Osnabrück im NDR-Stream auf Joyn

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Real Madrid: Weltmeisterschaft für Güler und Militao nicht in Gefahr

Der türkische Mittelfeldspieler hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Militao musste am Dienstag im Ligaspiel gegen Deportivo Alaves noch vor der Halbzeit ausgewechselt werden.

Auch der Brasilianer hat ein Ziehen im Oberschenkel gespürt. Beide Stars werden voraussichtlich vier Wochen fehlen, gleichbedeutend mit dem Saisonende. Real wird sein letztes Pflichtspiel am 24. Mai bestreiten.

Die Weltmeisterschaft im Sommer ist damit aber offenbar weder für Güler noch für Militao in Gefahr.

Mehr Fußball-News