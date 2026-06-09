Der Wechsel von Jose Mourinho zu Real Madrid ist perfekt. Mourinhos bisheriger Klub Benfica Lissabon bestätigte den Abschied und veröffentlichte zugleich die Ablösesumme.

Jose Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid. Der bisherige Arbeitgeber von "The Special One", Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon, bestätigte den Abschied des 63-Jährigen. EIgentlich hätte Mourinho bei Benfica noch einen Vertrag bis 2027 gehabt.

Als börsennotierter Verein verkündete Benfica nicht nur den Wechsel von Mourinho nach Madrid, sondern nannte zugleich auch die Ablösesumme des Deals. So überweist Real 15 Millionen Euro in die portugiesische Hauptstadt, um Mourinho zu verpflichten.

Für den exzentrischen Fußballlehrer wird es die zweite Amtszeit bei den "Königlichen". Bereits zwischen 2010 und 2013 führte er die Geschicke der "Blancos" und wurde mit Real einmal spanischer Meister und einmal Pokalsieger.

In Madrid folgt er auf den glücklosen Alvaro Arbeloa, der das Traineramt zu Jahresbeginn vom entlassenen Xabi Alonso übernommen hatte.