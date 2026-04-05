PSV Eindhoven ist niederländischer Meister: So früh wie noch keiner

PSV Eindhoven steht vorzeitig als niederländischer Meister fest. Früher gelang das noch keinem Klub.

Die PSV Eindhoven hat so früh wie noch nie die niederländische Fußball-Meisterschaft gewonnen. Der dritte Titel in der Eredivisie der Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Peter Bosz nacheinander ist bereits am Ostersonntag perfekt, nachdem Verfolger Feyenoord Rotterdam beim FC Volendam nicht über ein 0:0 hinausgekommen war.

Eindhoven verbesserte damit seinen eigenen Rekord, der seit dem 8. April 1978 Bestand hatte. Der Europapokalsieger der Landesmeister von 1988 hatte bereits am Samstag mit 4:3 gegen den FC Utrecht gewonnen, die erfolgreiche Titelverteidigung fünf Spieltage vor Schluss und die insgesamt 27. Meisterschaft des Klubs erlebten die Profis um den Österreicher Paul Wanner auf dem Sofa.

Nach 29 Spieltagen liegt Eindhoven 17 Punkte vor Feyenoord, einen Zähler dahinter folgt das Überraschungsteam NEC Nijmegen. Rekordmeister Ajax Amsterdam ist vor dem Ende einer enttäuschenden Spielzeit nur Fünfter.

Allein der Zeitpunkt ist eine neue Bestmarke, die mit den meisten verbleibenden Spielen hält weiterhin AZ Alkmaar. Im Jahr 1981 hatte sich Alkmaar sieben Spieltage vor dem Ende den Titel gesichert.