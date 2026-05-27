Fußball
Relegation - Hitziges Duell zwischen Futkeu und Hüning bei Greuther Fürth gegen RW Essen: "Komplett lächerlich"
Aktualisiert:von Oliver Jensen
2. Bundesliga
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Nachdem sich die SpVgg Greuther Fürth in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen den Klassenerhalt gesichert hatten, offenbarte sich ein Streit zwischen dem Fürther Noel Futkeu und dem Essener Ben Hüning.
Nach der verlorenen Relegation zur 2. Bundesliga saß der Frust bei Ben Hüning tief.
Der Verteidiger von Rot-Weiss Essen nahm vor allem Fürths Angreifer Noel Futkeu ins Visier.
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Beide lieferten sich in Hin- und Rückspiel intensive Duelle, doch aus Hünings Sicht ging Futkeu am Dienstagabend einen Schritt zu weit: Nach seinem 1:0 (29.) habe er unnötig provoziert.
Hüning poltert: "Das geht einfach nicht"
"Für mich komplett daneben, komplett lächerlich, das geht einfach nicht", schimpfte Hüning beim TV-Sender "Sky" über den Torschützenkönig der 2. Bundesliga. "Es ist einfach unsportlich." Gegenseitiger Respekt sei im Fußball "immer nötig und wichtig."
Offenbar hatte Futkeu nach seinem Führungstreffer zum 1:0 Hüning etwas entgegengerufen. Daraufhin war er an der Essener Bank entlanggelaufen. "Wir haben uns ein super Duell, ein hartes Duell geliefert", befand Hüning dennoch.
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Stürmer Futkeu, der zur kommenden Saison zu Eintracht Frankfurt wechselt, wollte nicht zu viel über seinen Kontrahenten sagen. "Ich gehe nicht auf ihn ein, möchte ich nicht. Wir haben gewonnen, Klassenerhalt, fertig", sagte er. "Er weiß genau, was er im Hinspiel gemacht hat. Die wissen genau, was sie im Hinspiel gemacht haben. Mehr brauche ich nicht sagen."
Relegation 2026: Rudelbildung nach Abpfiff
Überhaupt war das Rückspiel eine hitzige Angelegenheit. Nach Abpfiff kam es zu einer Rudelbildung, in die unter anderem Essens Ruben Reisig verwickelt war.
Der herbeigeeilte Ex-Fürther Dickson Abiama sorgte zusätzlich für Aufsehen, als er Paul Will vom Kleeblatt zu Boden stieß.
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