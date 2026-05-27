3. Liga: 1860 München steht wohl erneut vor großen Geldproblemen - Hasan Ismaik kündigte Darlehen

2. Bundesliga Relegation-Highlights: RWE-Drama! Fürth zittert sich zum Klassenerhalt Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

1860 München hat Jahr für Jahr Probleme mit der Lizenz für die 3. Liga. Auch in diesem Jahr soll eine Millionensumme fehlen.

Drittligist 1860 München zittert um die Lizenz für die kommende Saison. Wie die "Bild" berichtet, müssen die Löwen bis zum 3. Juni mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro ihre Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachweisen. Andernfalls droht dem Traditionsverein der Sturz in die Regionalliga. Die fehlende Planungssicherheit soll laut "Absolut Sechzig" auch der Grund für ausstehende Personalentscheidungen sein. Gerüchten zufolge soll eine Investorengruppe um den ehemaligen Nationalspieler Thomas Hitzlsperger an einem Einstieg interessiert sein.

1860 München: Ismaik kündigte Darlehen In der Vergangenheit hatte der umstrittene Investor Hasan Ismaik Fehlbeträge stets ausgeglichen. Das scheint diesmal allerdings sehr fraglich zu sein. "Spox" verweist auf einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung", in dem die angeblichen Hintergründe erklärt werden. Das finanzielle Minus, vor allem durch gestiegene Kaderkosten, war demzufolge bereits im Mai 2025 bekannt und von Investor Hasan Ismaik gebilligt worden. Im Februar stellte sein Vertreter in Aussicht, das Defizit wie üblich per Darlehen auszugleichen. Am 21. Mai kündigte Ismaik diese Darlehen jedoch kurzfristig, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Als Grund nennt seine Firma Verstöße gegen Berichtspflichten. Die Klubführung erkennt die Kündigung nicht an und hat rechtliche Schritte eingeleitet. Gleichzeitig wird nach Ersatzfinanzierung gesucht, notfalls unter Verpfändung von Anteilen. Dennoch befindet sich der Klub, so wird jedenfalls berichtet, in einer finanziell sehr schwierigen Situation. Hintergrund des Konflikts ist wohl Ismaiks schwindendes Interesse am Klub seit dem gescheiterten Verkaufsprozess. Ein Verkauf seiner Anteile scheiterte zuletzt wohl erneut.

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