Schrecklicher Unfall: Fußballtor stürzt um und tötet Jungen

In Erlangen hat sich am Rande eines Fußballspiels am Samstag ein fürchterlicher Unfall ereignet. Ein siebenjähriger Junge ist dabei ums Leben gekomm

Rund eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff des Landesliga-Spiels des FSV Erlangen-Bruck gegen die SVG Steinachgrund in Bayern stürzte laut der "Fränkischen Landeszeitung" auf einem Nebenplatz ein Tor um und verletzte einen siebenjährigen Jungen lebensgefährlich.

Der Junge wurde zunächst notärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Dem Bericht zufolge habe das Polizeipräsidium Mittelfranken dann am Samstagabend mitgeteilt, dass der Junge im Krankenhaus verstorben sei.

Beide Mannschaften einigten sich darauf, das Spiel abzusagen.

Mehrere Personen wurden von Kriseninterventionsteams betreut, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des schrecklichen Unfalls aufgenommen.