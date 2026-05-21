Freiburg-Star Matthias Ginter ist derzeit die tragische Figur im deutschen Fußball. Der Abwehrspieler muss binnen kürzester Zeit zwei Enttäuschungen verkraften.

Matthias Ginter hat sich nach hochemotionalen 24 Stunden "enttäuscht" über die Nicht-Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Fußball-WM gezeigt.

"Mehr hätte ich nicht machen können. Ich habe alles versucht und alles getan", sagte Ginter einen Tag nach dem verlorenen Europa-League-Finale mit dem SC Freiburg beim Empfang in der Heimat.

Die Enttäuschung sei "natürlich sehr groß", sagte Ginter, aber: "Natürlich werde ich auch der Mannschaft die Daumen drücken."