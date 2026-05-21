Fußball-WM 2026
DFB-Kader ohne Freiburg-Ass Matthias Ginter: Pfiffe gegen Julian Nagelsmann
Veröffentlicht:von SID
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WM 2026: Das ist Deutschlands Kader
Videoclip • 01:35 Min • Ab 12
Freiburg-Star Matthias Ginter ist derzeit die tragische Figur im deutschen Fußball. Der Abwehrspieler muss binnen kürzester Zeit zwei Enttäuschungen verkraften.
Matthias Ginter hat sich nach hochemotionalen 24 Stunden "enttäuscht" über die Nicht-Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Fußball-WM gezeigt.
"Mehr hätte ich nicht machen können. Ich habe alles versucht und alles getan", sagte Ginter einen Tag nach dem verlorenen Europa-League-Finale mit dem SC Freiburg beim Empfang in der Heimat.
Die Enttäuschung sei "natürlich sehr groß", sagte Ginter, aber: "Natürlich werde ich auch der Mannschaft die Daumen drücken."
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Ginter erlebt Enttäuschung: Pfiffe gegen Nagelsmann
Ginter hatte mit dem Sport-Club am Mittwochabend in Istanbul das erste Europokalendspiel der Vereinsgeschichte mit 0:3 gegen Aston Villa verloren, am Donnerstag blieb dann trotz einer starken Saison eine Nominierung für die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) aus.
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"Die letzten 24 Stunden waren natürlich ein Brett", sagte Ginter. Beim Fan-Empfang im Breisgau wurde der Innenverteidiger mit Sprechchören gefeiert, für Nagelsmann gab es hingegen Pfiffe.
Mit dem SC sei es dennoch "eine besondere Saison" gewesen, sagte Ginter, "leider nicht mit dem letzten Schritt". Mit Blick auf die erneut verpasste Qualifikation für die Champions League fügte der 32-Jährige an: "Irgendwann sind wir dann auch mal dran."
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