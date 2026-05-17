ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Neuer-Entscheidung liegt genau bei zwei Personen Videoclip • 02:44 Min Link kopieren Teilen

In der italienischen Serie A macht der AC Mailand um Stürmer Niclas Füllkrug einen wichtigen Schritt in Richtung Königsklasse.

Niclas Füllkrug und die AC Mailand haben in der italienischen Serie A einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Die Rossoneri gewannen am vorletzten Spieltag bei CFC Genua 1893 mit 2:1 (0:0) und verbesserten sich vor dem Saisonfinale auf Rang drei. FC Bayern feiert die Meisterschaft - alle blicken auf Manuel Neuer Der Ex-Leipziger Christopher Nkunku (Foulelfmeter, 51.) und Zachary Athekame (81.) trafen für die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri. Johan Vasquez (87.) gelang das späte 1:2. Nationalspieler Füllkrug wurde in der 68. Minute eingewechselt und war am zweiten Treffer beteiligt.

- Anzeige -

- Anzeige -