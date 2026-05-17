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Champions League: AC Milan auf Kurs, SSC Neapel qualifiziert
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:44 Min
In der italienischen Serie A macht der AC Mailand um Stürmer Niclas Füllkrug einen wichtigen Schritt in Richtung Königsklasse.
Niclas Füllkrug und die AC Mailand haben in der italienischen Serie A einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League gemacht.
Die Rossoneri gewannen am vorletzten Spieltag bei CFC Genua 1893 mit 2:1 (0:0) und verbesserten sich vor dem Saisonfinale auf Rang drei.
Der Ex-Leipziger Christopher Nkunku (Foulelfmeter, 51.) und Zachary Athekame (81.) trafen für die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri. Johan Vasquez (87.) gelang das späte 1:2. Nationalspieler Füllkrug wurde in der 68. Minute eingewechselt und war am zweiten Treffer beteiligt.
Juventus rutscht auf Platz 6 ab
Milan hat nun 70 Punkte auf dem Konto, profitierte aber auch von der 0:2 (0:1)-Niederlage von Juventus Turin gegen die AC Florenz. Juve rutschte dadurch mit 68 Punkten auf Rang sechs ab.
Punktgleich Vierter hinter der AC Mailand ist die AS Rom, die das brisante und hitzige Derby gegen Lazio dank zweier Treffer von Gianluca Mancini mit 2:0 (1:0) gewann. Wesley (Roma) und Nicola Rovella sahen Rot. Die Qualifikation für die Königsklasse neben Meister Inter Mailand machte am Sonntag bereits die SSC Neapel durch ein souveränes 3:0 (2:0) in Pisa klar. Mit 73 Punkten ist Neapel nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen.
Hoffnungen auf die Champions League darf sich vor dem 38. Spieltag am kommenden Sonntag auch noch das Überraschungsteam Como 1907 auf Rang fünf (68 Punkte) machen. Como siegte durch einen Treffer von Alberto Moreno 1:0 (0:0) gegen Parma und trifft nun auf Cremonese. Auf Juve wartet das Derby gegen den FC Turin, die Roma muss nach Verona, Milan und Füllkrug spielen gegen Cagliari.
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