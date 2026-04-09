Serie A
Niclas Füllkrug – Lahme Bilanz bei AC Mailand: Kommt es zur Sensationsrückkehr in die Bundesliga?
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Versöhnungstelefonat zwischen Undav und Nagelsmann
Videoclip • 01:18 Min
Für Niclas Füllkrug gibt es bei der AC Mailand offenbar keine Zukunft. Kommt es möglicherweise zu einer spektakulären Rückkehr?
Prickelnd sind die Zahlen nicht. 15 Einsätze hat Niclas Füllkrug für die AC Mailand absolviert. Ein Tor hat der 33-Jährige dabei erzielt – das war Mitte Januar.
Seitdem kommt er die meiste Zeit nicht über die Rolle des Jokers hinaus, auch wenn er zuletzt zweimal in der Startelf stand. Doch wie "Corriere della Sera" berichtet, hat sich die Zukunft Füllkrugs sowieso bereits entschieden: Milan wird die Kaufoption in Höhe von fünf bis zehn Millionen Euro demnach nicht ziehen.
Würde bedeuten: Im Sommer muss Füllkrug zu West Ham United zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt. Da er auch bei dem Premier-League-Klub keine Zukunft hat, wird er wohl wieder auf Vereinssuche gehen müssen.
Mehr Videos
Niclas Füllkrug: Kommt es zur Werder-Rückkehr?
Interessant Frage dabei: Könnte Ex-Klub Werder Bremen eine Option für den Nationalstürmer sein?
Wie Werder-Boss Klaus Filbry bei "Bild" verriet, gab es im Winter Gespräche, die Füllkrug selbst angeschoben hatte. Doch neben dem Milan-Angebot passten auch die finanziellen Vorstellungen nicht zusammen.
Was ein Comeback im Sommer nicht wahrscheinlicher macht. Weiß auch Filbry. "Ich denke nicht, dass sich die Voraussetzungen im Sommer ändern werden, auch wenn ich ihn natürlich gerne wieder im Werder-Trikot sehen würde", sagte er.
Für Füllkrug geht es neben seiner Vereinszukunft vor allem auch um ein WM-Ticket. Dafür braucht er Spielzeit in der Serie A – und Tore. Bei den Tests der Nationalmannschaft zuletzt war er nicht dabei. Sein letztes Länderspiel absolvierte er im Sommer 2025.
Weitere News
Mit Calhanoglu-Traumtor: Inter beendet Negativserie gegen AS Rom
Fußball
Inter: Erst Verlängerung, dann Degradierung für Yann Sommer?
Serie A
Inter patzt erneut - Titelrennen wieder spannend
Juves Yildiz ohne Wehmut: "Leicht, den FC Bayern zu verlassen"
Nächster Dämpfer für Inter im Meisterrennen
Milan gewinnt Stadt-Derby: Großer Aufreger in der Nachspielzeit