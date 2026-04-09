Niclas Füllkrug – Lahme Bilanz bei AC Mailand: Kommt es zur Sensationsrückkehr in die Bundesliga?

Für Niclas Füllkrug gibt es bei der AC Mailand offenbar keine Zukunft. Kommt es möglicherweise zu einer spektakulären Rückkehr?

Prickelnd sind die Zahlen nicht. 15 Einsätze hat Niclas Füllkrug für die AC Mailand absolviert. Ein Tor hat der 33-Jährige dabei erzielt – das war Mitte Januar.

Seitdem kommt er die meiste Zeit nicht über die Rolle des Jokers hinaus, auch wenn er zuletzt zweimal in der Startelf stand. Doch wie "Corriere della Sera" berichtet, hat sich die Zukunft Füllkrugs sowieso bereits entschieden: Milan wird die Kaufoption in Höhe von fünf bis zehn Millionen Euro demnach nicht ziehen.

Würde bedeuten: Im Sommer muss Füllkrug zu West Ham United zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt. Da er auch bei dem Premier-League-Klub keine Zukunft hat, wird er wohl wieder auf Vereinssuche gehen müssen.