Serie A - Mit Traumtor von Hakan Calhanoglu: Inter Mailand beendet Negativserie gegen AS Rom

Tabellenführer Inter Mailand hat seine kleine Ergebniskrise in der Serie A beendet und einen wichtigen Dreier im Kampf um die italienische Fußball-Meisterschaft eingefahren.

Der Champions-League-Finalist der Vorsaison gewann sein Heimspiel gegen die AS Rom nach einer starken zweiten Hälfte 5:2 (2:1) und verschaffte sich im Titelrennen wieder Luft.

Weltmeister Lautaro Martínez traf bereits nach 60 Sekunden zur Inter-Führung. Gianluca Mancini (40.) glich für die Gäste nach einer starken Phase aus, doch Hakan Calhanoglu (45.+2) schlug mit einem Distanzschuss aus mehr als 30 Metern noch vor der Pause zurück. Erneut Martinez (52.) sowie der ehemalige Gladbacher Marcus Thuram (55.), der zuvor schon beide Martinez-Treffer vorbereitet hatte, und Nicolo Barella (63.) schraubten das Ergebnis nach dem Seitenwechsel weiter in die Höhe. Nach dem zweiten Gäste-Treffer durch Lorenzo Pellegrini (70.) kam keine Spannung mehr auf.

Es war der 23. Ligasieg für die Nerazzurri. Inter liegt nun neun Punkte vor dem Stadtrivalen AC Mailand, der am Ostermontag (20.45 Uhr/DAZN) im Verfolgerduell bei Meister SSC Neapel aber noch verkürzen kann. Sieben Spieltage stehen anschließend noch aus.