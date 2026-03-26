Die französische Nationalmannschaft gewinnt das prestigeträchtige Testspiel gegen Brasilien - trotz Rot für Bayern-Star Upamecano.

Trotz eines Platzverweises gegen Bayern Münchens Abwehr-Ass Dayot Upamecano ist Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft vielversprechend ins WM-Jahr gestartet. Die Equipe Tricolore gewann in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts das prestigeträchtige Testspiel gegen Rekordweltmeister Brasilien ungeachtet ihrer 35-minütigen Unterzahl 2:1 (1:0).

Superstar Kylian Mbappé (32.) und der frühere Bundesliga-Angreifer Hugo Ekitiké (65.) trafen in der Neuauflage des WM-Endspiels von 1998 für den WM-Zweiten. Upamecano, der wie sein Vereinskollege Michael Olise zu Frankreichs Anfangsformation gehört hatte, war zehn Minuten nach der Pause wegen groben Foulspiels per Roter Karte vorzeitig in die Kabine geschickt worden.

Die ohne ihren nicht nominierten Altstar Neymar angetretene Selecao konnte zwölf Minuten vor dem Abpfiff durch Bremer lediglich verkürzen.