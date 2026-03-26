Fußball
Trotz Rot für Upamecano: Frankreich macht Brasilien in Testspiel nass
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:22 Min
Die französische Nationalmannschaft gewinnt das prestigeträchtige Testspiel gegen Brasilien - trotz Rot für Bayern-Star Upamecano.
Trotz eines Platzverweises gegen Bayern Münchens Abwehr-Ass Dayot Upamecano ist Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft vielversprechend ins WM-Jahr gestartet. Die Equipe Tricolore gewann in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts das prestigeträchtige Testspiel gegen Rekordweltmeister Brasilien ungeachtet ihrer 35-minütigen Unterzahl 2:1 (1:0).
Superstar Kylian Mbappé (32.) und der frühere Bundesliga-Angreifer Hugo Ekitiké (65.) trafen in der Neuauflage des WM-Endspiels von 1998 für den WM-Zweiten. Upamecano, der wie sein Vereinskollege Michael Olise zu Frankreichs Anfangsformation gehört hatte, war zehn Minuten nach der Pause wegen groben Foulspiels per Roter Karte vorzeitig in die Kabine geschickt worden.
Die ohne ihren nicht nominierten Altstar Neymar angetretene Selecao konnte zwölf Minuten vor dem Abpfiff durch Bremer lediglich verkürzen.
Frankreich gegen Kolumbien gefordert
Frankreich wie Brasilien testen auf ihren US-Touren noch jeweils einmal ihre Form für das WM-Turnier im Sommer. Frankreich tritt am Sonntag in Landover/Maryland gegen Kolumbien an, bevor Brasilien zwei Tage später in Orlando/Florida auf Kroatien trifft.
Bei der WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada bestreitet Frankreich seine Gruppenspiele gegen Norwegen, Senegal und einen noch nicht feststehen Playoff-Teilnehmer. Brasilien muss sich unter der Regie seines italienischen Startrainers Carlo Ancelotti in der Vorrunde gegen Haiti, Marokko und Schottland behaupten.
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