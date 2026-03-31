Fußball U21 EM-Qualifikation
U21-EM: Griechenland vs. Deutschland heute hier im Joyn-Livestream und live auf ProSieben MAXX - die Aufstellungen
Aktualisiert:von ran
U21 EM-Qualifikation: Griechenland-Deutschland im Livestream
Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft im Rahmen der EM-Qualifikation auf Griechenland. Hier läuft das Spiel im TV und Stream.
Die deutsche U21-Nationalmannschaft kämpft um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2027, die in Serbien und Albanien stattfinden wird.
Für das Team von Antonio Di Salvo geht es darum, nach Möglichkeit den ersten Platz in der Quali-Gruppe zu erobern. Nach der 2:3-Pleite im ersten Spiel gegen Griechenland stehen die DFB-Junioren unter Zugzwang. Schließlich qualifiziert sich nur der Gruppenerste direkt.
Eine Nichtteilnahme am Turnier 2027 wäre natürlich eine herbe Enttäuschung für den Vize-Europameister. Umso bedeutsamer ist das Match in Griechenland, das am 31. März (ab 18:15 Uhr im Liveticker und Joyn-Stream) steigt.
Selbst bei einer erneuten Pleite gegen Griechenland könnte sich Deutschland aber noch über die Playoffs qualifizieren.
ran.joyn hat die wichtigsten Informationen zur Übertragung zusammengefasst.
+++ Update, 16:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
Griechenland: Botis - Filon, Kalogeropoulos, Alexiou, Alen - Almyras, Kontouris, Okoumas - Kaloskamis, Koutsias, Kostoulas.
Deutschland: Backhaus - Gechter, Jeltsch, Quarshie, Ullrich - Bischof, Kemlein, Kömür - El Mala, Tresoldi, Kade.
Die nächsten Übertragungen auf Joyn
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Griechenland vs. Deutschland heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das U21-EM-Qualifikationsspiel statt?
Partie: Griechenland vs. Deutschland
Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
Datum: 31. März 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Austragungsort: Apostolos-Nikolaidis-Stadion, Athen
Deutschland gastiert in Griechenland: Läuft das U21-Länderspiel heute live im Free-TV?
Ja, die Partie der deutschen U21 in Griechenland wird live und kostenlos auf ProSieben MAXX gezeigt.
Griechenland vs. Deutschland heute live: Wo kann ich das U-21-Quali-Spiel im Livestream sehen?
Das U21-EM-Qualifikationsspiel ist kostenlos im Joyn-Livestream zu sehen.
Deutschland gastiert in Griechenland: Gibt es heute einen Liveticker für das Quali-Spiel der U21
Ja, die Partie kann wie gewohnt auf ran.joyn.de im Liveticker verfolgt werden.
U21-Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Griechenland vs. Deutschland
Begegnung: Griechenland vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit: 31. März 2026; 18:00 Uhr
Free-TV: ProSieben MAXX
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.joyn.de
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