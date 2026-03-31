RAN FUSSBALL: U21 U21: Endlich! El Mala trifft gegen Griechenland Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat nach der Revanche in der EM-Qualifikation in Griechenland den Gruppensieg vor Augen.

Said El Mala blickte nach seinem Traumtor für die deutsche U21 gen Himmel. "Meine Oma ist verstorben. Ich freue mich, dass ich sie da oben glücklich gemacht habe", sagte der Jungstar des 1. FC Köln nach dem wichtigen 2:0 (1:0) der deutschen U21 in Griechenland mit Tränen in den Augen. Durch den Sieg im Topspiel übernahm das DFB-Team die Tabellenführung und hat nun den Gruppensieg und damit das direkte EM-Ticket vor Augen. WM 2026: Deutschland-Aufstellung ohne Undav! Die DFB-Elf des ran-Experten Markus Babbel El Mala (11.) erzielte vor der Pause sein erstes Tor für die U21, Anton Kade vom FC Augsburg (73.) setzte den Schlusspunkt. Vor allem für El Mala war es ein emotionaler Tag. "Ich bin trotz des Verlusts beim Team geblieben", sagte der 19-Jährige bei ran.

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Bundestrainer Di Salvo zieht Hut vor El Mala Trainer Antonio Di Salvo zog den Hut: "Wir haben die Nachricht am Samstag erhalten und waren alle traurig. Ein Lob an Said und die Mannschaft, die ihn super aufgefangen hat." Das DFB-Team geht nun punktgleich mit Verfolger Griechenland in die letzten drei Begegnungen. Weil das DFB-Team den direkten Vergleich gewonnen hat, reichen Siege gegen Lettland, Malta und Georgien sicher zur EM-Teilnahme in Serbien und Albanien. "Ich bin lieber der Gejagte als der Jäger", sagte Di Salvo.

Frühes Tor von El Mala lässt griechische Fans verstummen Von "Druck auf dem Kessel" hatte der DFB-Trainer vor dem Anstoß gesprochen. Immerhin: Der erwartete Hexenkessel blieb aus - die 4000 Fans sorgten zwar für Stimmung, viele Plätze blieben aber leer. Die frühe Führung durch El Mala ließ die Zuschauer weiter verstummen. Der Teenager reagierte nach einer Ecke blitzschnell und traf aus der Drehung ins lange Eck. "Das war ein wunderbarer Schuss mit seiner schönen Technik. Das hat er wunderbar gemacht", sagte der mit nach Athen gereiste DFB-Sportdirektor Rudi Völler bei ProSieben MAXX. Für El Mala, der zuletzt auch auf eine Nominierung durch Julian Nagelsmann gehofft hatte, war es im siebten U21-Spiel das erste Tor. Anschließend trocknete der 19-Jährige mit dem Trikot seine feuchten Augen.

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