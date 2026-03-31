Fußball
Said El Mala trifft: Deutschlands U21 gewinnt EM-Showdown in Athen - darum weiten der Köln-Star
RAN FUSSBALL: U21
U21: Endlich! El Mala trifft gegen Griechenland
Videoclip • 01:07 Min
Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat nach der Revanche in der EM-Qualifikation in Griechenland den Gruppensieg vor Augen.
Said El Mala blickte nach seinem Traumtor für die deutsche U21 gen Himmel. "Meine Oma ist verstorben. Ich freue mich, dass ich sie da oben glücklich gemacht habe", sagte der Jungstar des 1. FC Köln nach dem wichtigen 2:0 (1:0) der deutschen U21 in Griechenland mit Tränen in den Augen.
Durch den Sieg im Topspiel übernahm das DFB-Team die Tabellenführung und hat nun den Gruppensieg und damit das direkte EM-Ticket vor Augen.
El Mala (11.) erzielte vor der Pause sein erstes Tor für die U21, Anton Kade vom FC Augsburg (73.) setzte den Schlusspunkt. Vor allem für El Mala war es ein emotionaler Tag. "Ich bin trotz des Verlusts beim Team geblieben", sagte der 19-Jährige bei ran.
Bundestrainer Di Salvo zieht Hut vor El Mala
Trainer Antonio Di Salvo zog den Hut: "Wir haben die Nachricht am Samstag erhalten und waren alle traurig. Ein Lob an Said und die Mannschaft, die ihn super aufgefangen hat."
Das DFB-Team geht nun punktgleich mit Verfolger Griechenland in die letzten drei Begegnungen. Weil das DFB-Team den direkten Vergleich gewonnen hat, reichen Siege gegen Lettland, Malta und Georgien sicher zur EM-Teilnahme in Serbien und Albanien. "Ich bin lieber der Gejagte als der Jäger", sagte Di Salvo.
Frühes Tor von El Mala lässt griechische Fans verstummen
Von "Druck auf dem Kessel" hatte der DFB-Trainer vor dem Anstoß gesprochen. Immerhin: Der erwartete Hexenkessel blieb aus - die 4000 Fans sorgten zwar für Stimmung, viele Plätze blieben aber leer. Die frühe Führung durch El Mala ließ die Zuschauer weiter verstummen. Der Teenager reagierte nach einer Ecke blitzschnell und traf aus der Drehung ins lange Eck.
"Das war ein wunderbarer Schuss mit seiner schönen Technik. Das hat er wunderbar gemacht", sagte der mit nach Athen gereiste DFB-Sportdirektor Rudi Völler bei ProSieben MAXX. Für El Mala, der zuletzt auch auf eine Nominierung durch Julian Nagelsmann gehofft hatte, war es im siebten U21-Spiel das erste Tor. Anschließend trocknete der 19-Jährige mit dem Trikot seine feuchten Augen.
Kade mit seinem Premieren-Tor
Die Griechen reagierten mit wütenden Angriffen auf den Rückstand, Werder Bremens Stammkeeper Mio Backhaus musste mehrfach retten. Bis zur Pause ging es hin und her: Nicoló Tresoldi, zuletzt Doppel-Torschütze gegen Nordirland, verpasste das 2:0 (32.). Die Griechen hielten mit körperlichem Spiel dagegen, am Strafraum war indes meist Schluss. Einziges, aber harmloses Mittel waren Schüsse aus der Distanz.
Nach der Pause erhöhte Griechenland den Druck, doch die deutsche Abwehr hielt dicht. Auf der Gegenseite hatte El Mala nach Kontern zweimal ein zweites Tor auf dem Fuß (55./61.). Das wichtige 2:0, das den direkten Vergleich zu Gunsten von Deutschland entschied, besorgte dann Kade per Kopf. Auch für ihn war es der erste Treffer im Dress der U21.
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