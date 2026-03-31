Playoffs zur WM-Qualifikation: Soldat zum Training geschickt? Spionage-Vorwurf gegen Italien

ran Fußball DFB: Nagelsmann kontert Undav nach Rollenaussage Videoclip • 03:45 Min Link kopieren Teilen

Rund um die WM-Qualifikations-Playoffs zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien gibt es einen möglichen Spionage-Skandal.

Am Dienstagabend geht es für Italien im Kampf um die WM-Teilnahme bei der Endrunde im Sommer 2026 um alles. Die Squadra Azzurra spielt im Finale der Playoffs in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina (ab 20:45 Uhr im Liveticker) um das WM-Ticket für die USA, Kanada und Mexiko, nachdem die Italiener die Endrunden 2018 und 2022 überraschend verpassten. Noten der DFB-Stars gegen Ghana: Undav der Held, Woltemade kommt nicht aus der Krise Damit es für Italien kein drittes Scheitern in Folge in der WM-Qualifikation gibt, haben die Verantwortlichen möglicherweise zu fragwürdigen Mitteln gegriffen.

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WM 2026: Italienischer Soldat filmte Training der Bosnier Wie das bosnische Online-Portal "Sport Sport BA" berichtet, soll ein italienischer Soldat das Training der bosnischen Nationalmannschaft am Montag beobachtet und auch gefilmt haben. Der Soldat, der dem Bericht nach zur EM-Militärmission EUFOR gehören soll, war demnach bei der Trainingseinheit in Butmir, ungefähr 70 Kilometer von Zenica entfernt, und soll mit seinem Handy gefilmt haben. Demnach sei er auch deutlich länger als die erlaubten 15 Minuten beim Training vor Ort geblieben, weshalb Sicherheitsleute auf ihn aufmerksam wurden. Deshalb wurde er darauf hingewiesen, dass das Filmen nicht erlaubt sei. Nach einer Diskussion stellte der Italiener das Filmen dann auch ein.

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Bosnier reichen Beschwerde bei EUFOR-Mission ein Ob es sich dabei wirklich um eine gezielte Spionage-Aktion der Italiener handelt, ist jedoch unklar. Es ist demnach nicht bekannt, wer EUFOR-Soldaten zum Bosnien-Training geschickt hat und mit welcher Absicht. Dennoch hat der bosnische Fußballverband sich dazu entschieden, wegen dieses Vorfalls eine Beschwerde bei der EUFOR-Mission eingereicht. Die Italiener setzten sich zuletzt im Halbfinale der WM-Quali-Playoffs mit 2:0 gegen Nordirland durch. Bosnien-Herzegowina musste in Wales ins Elfmeterschießen, Edin Dzeko und Co. setzten sich dabei mit 4:2 durch.

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